Ballando con le Stelle, lite furibonda tra i partecipanti: la coppia si divide?

Arriva un’indiscrezione piuttosto incredibile per quanto riguarda Ballando con le Stelle 2022: una lite che potrebbe dividere i due partecipanti

L’edizione attualmente in corso di Ballando con le Stelle continua a stupire ed a far parlare di sé. Infatti nelle prime puntate del talent show del sabato sera di Rai Uno sono fioccati moltissimi episodi controversi e discussi.

Lo show di Milly Carlucci ha dovuto fronteggiare, come spesso accaduto anche in passato, i diverbi pubblici ed in diretta fra i vip partecipanti alla gara di ballo e la giuria, spesso molto critica e severa nei loro confronti.

Già noti sono i duelli verbali tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto, reo di aver assegnato uno 0 in pagella all’esibizione del noto cronista. O la diatriba per fortuna conclusa a tarallucci e vino tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi.

Ma ora a far parlare di sé sarebbe addirittura una coppia di Ballando con le Stelle, ovvero uno dei vip partecipanti allo show ed il proprio partner/coach diretto. Un litigio tra i due nato dopo la puntata di sabato 29 ottobre.

Pasquale La Rocca furioso con Luisella Costamagna: clamorosa lite nella coppia di Ballando

Protagonista principale di questo strano evento, di cui scrive TvBlog, è Pasquale La Rocca, uno dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle 2022. Il giovane artista è stato affidato alla giornalista Luisella Costamagna, storico volto dei programmi di approfondimento Rai.

Pare che dopo la puntata di sabato scorso, Pasquale La Rocca sia andato su tutte le furie. Colpa della decisione in extremis della Costamagna di esibirsi nel ballo, nonostante la giornalista si fosse precedentemente infortunata alla gamba.

Inizialmente la coppia era decisa a ritirarsi, per evitare che Luisella Costamagna subisse infortuni più gravi alle articolazioni, ma in diretta, sotto consiglio anche di Carolyn Smith, la giornalista ha deciso di ballare.

Una scelta che non è piaciuta a La Rocca, il quale probabilmente si è sentito scavalcato ed ignorato sia dalla giuria che dalla sua partner. Insider di Ballando con le Stelle affermano come il ballerino professionista sia esploso a fine puntata, tanto da dover essere placato dalla produzione.

Una sfuriata che potrebbe anche voler dire fine del rapporto tra La Rocca e la Costamagna, anche visto l’infortunio effettivamente non lieve della partecipante. Ne sapremo di più nella prossima puntata di sabato 5 novembre.