Antonella Clerici sorpresa: la Rai stravolge tutto

Colpo di scena odierno in casa Rai, soprattutto per quanto riguarda Antonella Clerici ed i telespettatori affezionati del suo programma

Decisione molto particolare per quanto riguarda Antonella Clerici, ed il suo programma seguitissimo della tarda mattinata. Stiamo parlando di E’ sempre mezzogiorno, il contenitore dedicato a casalinghi/e ed alle idee per rendere speciale la propria cucina.

Oggi 1 novembre 2022 cambia qualcosa a sorpresa. Una novità che il pubblico della Clerici non si aspettava affatto, perché deciso last-minute direttamente dal palinsesto di Rai Uno. Per il giorno di festa (si celebra Ognissanti) arriva una sorprendente scelta nella programmazione.

E’ sempre mezzogiorno slitta rispetto al suo usuale orario di inizio, ovvero pochi minuti prima della ‘mezza’. Antonella Clerici si è dovuta adeguare suo malgrado a questo spostamento improvviso, ma pare solo temporaneo.

Si sposta l’orario di inizio di E’ sempre mezzogiorno: solo per il 1 novembre cambia tutto

Non solo Antonella Clerici quest’oggi è vittima di uno spostamento nella programmazione, deciso proprio nelle scorse ore dalla Rai. Ma anche Eleonora Daniele ha subito uno stravolgimento non proprio comodo.

Storie Italiane, l’approfondimento di cronaca condotto dalla ex partecipante al Grande Fratello, è andato in onda solo per mezz’ora, ovvero dalle 10.00 alle 10.30. Il motivo? L’inserimento di una puntata speciale di A sua immagine.

Rai Uno ha programmato, come in pochi realmente avevano intuito, l’appuntamento speciale di A Sua Immagine dedicato alla festa di Tutti i Santi. Questa breve puntata, condotta da Lorena Bianchetti, ha previsto poi per mezzogiorno in punto la diretta della recita dell’Angelus di Papa Francesco, ovviamente in onda da Piazza San Pietro a Roma.

Slitta di conseguenza l’inizio del consueto appuntamento con Antonella Clerici, che oggi avrà dunque i minuti più contati per E’ sempre mezzogiorno, in onda invece almeno dalle 12.20, con quasi mezz’ora di ritardo rispetto al solito.

Ma niente paura: come detto si tratta solo di una soluzione temporanea, nulla che stravolga in futuro il palinsesto di Rai Uno del mattino e metta in crisi gli affezionati della Clerici e del suo programma dedicato alla cucina casalinga. Da domani, mercoledì 2 novembre, si tornerà alla normalità assoluta.