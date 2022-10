Tim, promozione bomba: questo è un regalo super per i clienti

Spunta una promozione imperdibile per tutti i clienti della Tim. Infatti l’operatore ha voluto fare un regalo autentico a tutti i suoi clienti.

Non si fermano le offerte della Tim che ha voluto fare un altro regalo alla sua vastissima utenza. Infatti la compagnia telefonica italiana ha deciso di proporre un piano tariffario inedito ai suoi clienti: i dettagli.

Sono diversi gli operatori che in queste settimane stanno proponendo le offerte più disparate. Tra questi torna a fare rumore la Tim che spesso si trova a proporre piani tariffari di rilievo. A partire da oggi 30 ottobre 2022, in particolare, sarà disponibile la nuova offerta denominata TIM 5G Power Famiglia. Quest’ultima sarà piuttosto conveniente e sarà riservata ad alcuni clienti di rete fissa dell’operatore.

Tutti i clienti di Tim a partire da questo lunedì potranno quindi accedere ad una nuova offerta di rete mobile. Come abbiamo già anticipato si tratta della nuova promo denominata TIM 5G Power Famiglia. Scendendo nel dettaglio si parla di un piano tariffario che include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 5 GB di traffico dati con connettività 5G ad un costo di 9,99 euro al mese. Le sorprese per gli utenti però non sono finite qui.

Tim, nuova incredibile offerta ai clienti: tutti i dettagli

Tutti i clienti che effettueranno la convergenza di questa offerta con quella di rete fissa potranno avere giga pressoché illimitati per navigare sempre con connettività 5G. Parlando in questi termini però, il costo del rinnovo dell’offerta dovrà essere addebitato sulla fattura della linea fissa. Inoltre tutti i clienti con rete fissa TIM potranno aggiungere fino a 6 nuovi numeri con la convergenza, ottenendo così giga illimitati.

Sono diverse le offerte proposte dalla compagnia telefonica in questi giorni. Uno degli esempi più noti è l’offerta TIM Young 5G. Quest’ultima, in particolare, è rivolta a tutti i nuovi clienti under 25 dell’operatore. Chiunque riuscirà ad attivarla avrà a disposizione 100 GB di traffico dati con connettività 5G, minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti e TIM MUSIC incluso. Inoltre il costo del rinnovo è fisso a 9,99 euro al mese.