Sanremo Giovani, 43 selezionati: tra di loro ben 4 sono di Amici

Ufficializzata la lista dei partecipanti a Sanremo Giovani, tra di loro ben 4 hanno partecipato al talent show Amici

L’attesissima sfida tra gli under della kermesse -da cui sono usciti anche Tananai, Ultimo e Mahmood- avrà inizio a breve ed i telespettatori non sono più nella pelle di poter cominciare a respirare aria sanremese.

Venerdì 4 novembre partiranno le audizioni dal vivo a Roma, presso la sede Radio Rai in via Assago. Sarà in quella data che si sceglieranno gli 8 che prenderanno parte alla serata finale di Sanremo Giovani, in programma su Rai Uno il 16 dicembre, che si aggiungeranno ai 4 di Area Sanremo: una sfida a 12 che vedrà i primi tre trionfare ed esibirsi tra i Big del Festival, esattamente com’è stato lo scorso anno per Tananai, Yuman e Matteo Romano.

A scegliere i 43 ragazzi è stata la Commissione Musicale presieduta da Federica Lentini, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis e Amadeus che ha affermato: “Questo è il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell’edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti come unico e grande obiettivo. A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in continua evoluzione con il passare delle edizioni. Insieme alla Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ascoltato i 714 brani accettati e data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43. A loro va il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi”.

Sanremo Giovani, chi sono i partecipanti: 4 sono di Amici

Per partecipare al contesti di Rai Uno sono arrivate ben 714 domande: 650 cantanti singoli (400 gli uomini e 250 le donne) e 64 gruppi. Di questi sono stati scelti 43 35 singoli (12 donne e 23 uomini) e 8 gruppi. Tra di loro ritroviamo i cari Aisha, Calma e Nicol della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e Enula che è molto apprezzata dal pubblico.

La lista completa:

Aisha – DiscoBranda, Universal Music Italia, Napoli

Alfa – 5 minuti, A1 Entertainment, Genova

Arms Around – Prenditi cura di me, Visory, Roma

Asteria – Profumo, Universal Music Italia, Bergamo

Bais – Vuoto bestiale, Sugar, Udine

BigMama – Malocchio, Sony Music Entertainment Italy, Avellino

Calma – Sabato sera, Orangle Records, Pesaro

Capitolo Zerø – Devi starmi lontano, Milano Records, San Benedetto Del Tronto (AP)

Caterina – Causa affetto, Otrlive, Cles (TN)

Collettivo – Parole di notte, Pulp Entertainment, Catania

DAG – Lacrime addosso, Millenari, Roma

Enula – Questa Terra (che rumore fa), Universal Music Italia, Magenta (MI)

gIANMARIA – La città che odi, Sony Music Entertainment Italy, Vicenza

Giovanni Toscano – Arrogantissimo, Latarma Records, Poggibonsi (SI)

Giuse The Lizia – Sincera, Maciste Dischi, Palermo

GrenBaud – Estraneo, Universal Music Italia, Milano

Hal Quartièr – Aldilà, Sony Music Entertainment Italy, Napoli

Iride & KTB – Alba, Wild Cosmo, Roma

Kaze – Ultimo tango a Parigi,Universal Music Italia, Nairobi

Klaus Noir – Mi fai sanguinare, Nikto, Bari

Malvax – Semafori rossi, Cello Communications Network, Pavullo nel Frignano (MO)

Maninni – Mille porte, Sony Music Entertainment Italy, Bari

Mida – Malditè, Believe Digital, Caracas

Nicol – Uguali, Hokuto Empire, Valdagno (VI)

Nuvola – Come te, Warner Music Italy, Roma

Obi – Educati a farci male, Spund to Be, Torino

Olly – L’anima balla, Sony Music Entertainment Italy, Genova

Pablo – Bilbao, Occhio per Occhio Entertainment, Roma

Paulo – Ti odio (mi amor), Sugar, Desenzano del Garda (BS)

Réclame – Cena di famiglia, Giungla Dischi, Roma

Samia – Tutto un fake, Leave Music, Yemen

Sarai – Non mi piace, Talentoliquido, Roma

Sechi – Bugie nere, Musicantiere, Pisa

Senza Cuore – 48H, Il Branco Publishing, Cariati (CS)

Sethu – Sottoterra, Carosello C.E.M.E.D., Savona

Shari – Sotto voce, Sony Music Entertainment Italy, Monfalcone (GO)

Simone Panetti – Una lettera alla paura, The Orchard, Roma

Sina – Coltello, Universal Music Italia, Alghero (SS)

$uicide Gvng – Morirei x te, BeLite Italy, Roma

TES Tutti Esageratamente Stronzi – Giovani di mezza età, EbimRecords, Lodi

Uno – Se solo fossi di più, Aurora Dischi, Roma

Will – Le cose più importanti, Universal Music Italia, Vittorio Veneto (TV)

Yana C – Sola, All Entertainment, Angola