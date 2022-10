Momenti di grande preoccupazione e spavento per Katy Perry. La celebre cantante si stava esibendo davanti al pubblico di Los Angeles quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della palpebra destra. La quale è rimasta chiusa, senza più riuscire ad aprirsi. Visibilmente spaventata, Perry ha provato per due volte a schiuderla con la mano. Il tutto è stato immortalato dalle migliaia di smartphone che in quel momento riprendevano la popstar esibirsi in brani come “California Girls” e “Firework.”

Il video è rimbalzato milioni di volte sui social. Solo su TikTok si contano oltre 18 milioni di visualizzazioni, in continua crescita. Generando, come comprensibile, grosse discussioni tra i fan circa i motivi di quella palpebra chiusa. Le teorie sono le più disparate. C’è chi afferma che si tratta di un visibile fake; chi attribuisce le cause agli spasmi dovuti al troppo stress cui Katy Perry è sottoposta; chi parla di ciglia finte come causa principale di quell’occhio chiuso. La ridda di opinioni è dovuta anche al fatto che lo staff della popstar non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Katy Perry, la palpebra destra resta chiusa: quali sono le condizioni di salute della popstar

Non è infatti ancora noto quale sia lo stato di salute di Katy Perry. I fan attendono spasmodicamente di sapere quali possano essere state le cause di quella palpebra chiusa. C’è un precedente, nella storia del pop, anche piuttosto recente: quello di Justin Bieber. Il cantante, infatti, ha subito una temporanea paralisi facciale a causa della sindrome di Ramsay Hunt. Un problema che è stato poi risolto, dato che Bieber è tornato a cantare e a esibirsi sul palco senza alcun tipo di problema. Non resta, quindi, che attendere i prossimi concerti di Katy Perry. Quando tutti i dubbi sul suo stato di salute saranno fugati.