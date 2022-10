Amici, le anticipazioni del 30 ottobre: due sfide immediate, scintille Todaro-Celentano

Le anticipazioni di Amici della puntata del 30 ottobre fanno capire che in studio succederà davvero di tutto. Per due alunni sarà chiesta la sfida immediata, e due volte saranno interrotte le esibizioni. Ci sarà un nuovo scontro Todaro-Celentano.

Ciò che sicuramente potrebbe colpire di più riguardo le anticipazioni della puntata del 30 ottobre di Amici 22, è che ormai nascono più coppie nel talent di Maria De Filippi piuttosto che a Uomini e Donne. Dopo il bacio fra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, sono nate in questi ultimi giorni altre due coppie nella casetta di Amici.

Wax e Claudia e Gianmarco e Megan sarebbero i fortunati che hanno trovato l’amore ad Amici. Ci sarebbero anche due eliminazioni nel programma, di cui una arriverebbe da una sfida immediata decisa dal professore. L’altro eliminato, invece, sarebbe stato avvistato in stazione a Roma e dunque dovrebbe essere confermato che ha lasciato il programma.

La ballerina del talent è stata vista alla stazione di Roma

Una fan di Amici avrebbe immortalato Asia Bigolin alla stazione Termini di Roma. L’atteggiamento è inequivocabile: la ragazza con la pettinatura in stile afro ha valigia, borsa e zaino e sta aspettando il treno. Lo scatto, però, ritrae la ballerina che ha imparato a danzare grazie a YouTube di spalle: non è chiaro se sia davvero lei.

L’uscita di Asia significherebbe che il banco del pubblico sia stato assegnato ad un nuovo alunno. Le anticipazioni di SuperguidaTv riguardo la puntata di Amici del 30 ottobre rivelano che la gara cover sarà presieduta da Tommaso Paradiso. La performance di Wax sulle note di Svalutation di Adriano Celentano arriva prima e farà impazzire il pubblico.

Amici, le anticipazioni del 30 ottobre vedono due sfide immediate

L’ultimo classificato della gara cover è NDG, mentre Andre non riuscirà neanche a finire l’esibizione. Rudy Zerbi lo interromperà e proporrà la sfida immediata con il consenso di Arisa. Il cantante lascerà Amici ed al suo posto entrerà Ascanio. Una vecchia conoscenza di Amici, Garrison Rochelle, giudicherà i ballerini. Ramon sarà primo, Samuel ultimo.

Sempre Garrison presenzierà la sfida di Gianmarco. Durante l’esibizione, RaimondoTodaro toglierà la musica, così come fatto da Rudy Zerbi con Andre. Verrà chiesta ancora la sfida immediata contro un danzatore bravissimo, Christian, che però non la spunterà contro Gianmarco. In studio ci sarà anche Giordana Angi che si esibirà in un medley.

Ecco alcune delle anticipazioni di Amici News riguardo la puntata di Amici che verrà trasmessa domenica 30 ottobre: