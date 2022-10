Uomini e Donne, Riccardo ci ripensa e corre da Ida? Il video parla chiaro – VIDEO

Riccardo Guarnieri, dopo tutti i litigi a Uomini e Donne, ci ripensa e decide di correre da Ida Platano? Ecco cosa starebbe succedendo nella serata del 26 ottobre che potrebbe davvero cambiare tutto.

Sembrerebbe proprio che Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante abbiano ancora un sentimento forte per l’altro, non riescano davvero ad andare d’accordo. Quando la parrucchiera si disperava per lui, l’imprenditore lamentava che la dama bresciana non fosse cambiata per nulla, riproponendo le dinamiche di coppia che avevano portato alla rottura.

Adesso che Ida sembrerebbe essersi stancata di continuare soffrire per Riccardo, che le ha detto alcune parole molto dure, la situazione sembrerebbe essersi capovolta. Non è chiaro se ciò che la parrucchiera stia facendo sia sincero, ma sembrerebbe essere determinata a voltare pagina riavvicinandosi ad Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, che succede fra Ida e Riccardo?

Non bisogna escludere che Ida Platano stia in realtà cercando di far diventare geloso di lei Riccardo Guarnieri. Perchè, del resto, dovrebbe tornare a frequentarsi proprio con Alessandro Vicinanza dopo tutto questo tempo? Di sicuro, l’effetto indesiderato delle sue scelte è stato quello di ravvivare la rivalità con Roberta Di Padua.

Le due dame del Trono Over sono tornate a scontrarsi come una volta per gli stessi cavalieri. In tutto questo, nella serata del 26 ottobre c’è stato un clamoroso colpo di scena completamente inatteso. Ormai, con tutti i continui colpi di scena fra Ida e Riccardo, la loro relazione sembra sempre più somigliare ad una soap opera.

Il cavaliere ascolta la canzone che lo ha fatto innamorare

In una Storia condivisa su Instagram, Riccardo Guarnieri si è mostrato mentre era in partenza. L’inquadratura inizialmente ha mostrato le sue gambe e la sua borsa. In un secondo momento, si è anche visto il tabellone orario delle partenze. Il pubblico di Uomini e Donne ha subito notato che gli orari erano compatibili con un viaggio a Brescia.

Potrebbe essere che Riccardo stia andando da Ida? C’è un importante dettaglio che non è sfuggito a nessuno. La canzone scelta in sottofondo da Guarnieri per la sua Storia su Instagram è La prima volta dei Negramaro. Questa sarebbe proprio la canzone che ha fatto innamorare anni fa la parrucchiera con l’imprenditore. Che succede?

Ecco il video in cui Riccardo Guarnieri ha messo in sottofondo la canzone dei Negramaro:

Scorrendo la foto qui sotto, si può vedere un video che testimonia come la rivalità fra Ida Platano e Roberta Di Padua stia continuando: