GF Vip 7, attimi di paura nella notte: l’episodio di sonnambulismo – VIDEO

Ci sono stati di nuovo attimi di paura nella notte del GF Vip 7: questa volta non si è sfiorata la rissa, ma c’è stato uno stranissimo episodio di sonnambulismo. Ecco cosa è successo ed il video degli attimi che hanno spaventato il pubblico.

Nel GF Vip 7 stanno iniziando a prendere spazio le classiche litigate per il cibo Wilma Goich, nella giornata del 23 ottobre è stata protagonista di una particolare accusa a Pamela Prati. Secondo lei, infatti, l’ex protagonista del Bagaglino le avrebbe “rubato” la sua parte di vino. Poco dopo, ha ingaggiato una discussione con Luca Salatino sulle mozzarelle.

Mentre lo chef romano cercava di sdrammatizzare, la Goich sottolineava che qualcuno avesse fatto volontariamente confusione per portarle via la “sua” mozzarella. Siamo ancora lontani dal livello di accuse dell’anno scorso, quando Barù accusò Nathalie Caldonazzo di occultare la pizza mettendosela nelle mutande, ma le dinamiche cominciano ad emergere.

GF Vip 7, che paura: l’episodio di sonnambulismo

Quello che però ha davvero sconvolto il pubblico del GF Vip 7 è ciò che è stato ripreso dalle telecamere nella notte fra il 22 ed il 23 ottobre. Un video è diventato subito virale: mostra le immagini di quello che si è messo a fare un vippone mentre dormiva. All’improvviso, infatti, Carolina Marconi sembrerebbe essersi fatta nervosamente il segno della croce.

Subito dopo, la Marconi ha fatto il gesto di scrivere qualcosa sulle mani. Ha dunque girato il volto da un lato, aprendo e chiudendo gli occhi. In particolare questo ultimo gesto è stato considerato davvero inquietante per molti, soprattutto per il fatto che sembrava evidente che la vippona stesse dormendo, così come gli altri concorrenti del GF Vip 7.

I precedenti, e la particolare storia che ha a che fare con il cibo

Non è la prima volta che si assiste ad un episodio di sonnambulismo all’interno del GF Vip. Nella precedente stagione, Katia Ricciarelli era scoppiata in lacrime nel sonno, chiedendosi alle tre di notte dove fosse Ciuffy, il suo amatissimo cane. Anche lì c’erano stati attimi di paura, con la differenza che tutti gli inquilini si erano svegliati.

Anche nel GF Vip 5 Stefania Orlando aveva giustificato il problema della sparizione del cibo, un classico del reality show, con il suo sonnambulismo. La showgirl, contro la sua volontà, si alzava nella notte per andare a mangiare il cibo che non le spettava. Alla mattina, vedendo le briciole, capiva quello che aveva fatto di notte.

Ecco il video dell’episodio di sonnambulismo di Carolina Marconi al GF Vip 7:

In pochi sanno che Carolina Marconi ha anche provato a lanciarsi nella carriera di cantante. Ecco il suo unico singolo inciso, “Patatina“: