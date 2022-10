Addio improvviso nella musica italiana: aveva trionfato anche ad Amici

Incredibile colpo di scena per uno dei gruppi più amati della musica italiana. Infatti in queste ore il bassista ha scelto di lasciare: vinse Amici.

Un vero colpo di scena ha colpito la musica italiana in queste ore. Infatti i The Kolors hanno perso il loro bassista Daniele Mona. Su Instagram il musicista ha rivelato di aver lasciato la band musicale capitanata da Stash Fiordispino. All’interno della band c’è anche il batterista Alex Fiordispino, cugino del cantante ed ex giurato di Amici di Maria De Filippi.

Ancora una volta su Instagram Daniele dei The Kolors ha ringraziato tutti i fan per il sostegno e l’amore ricevuto per l’ultimo tour in giro per l’Italia che si è concluso di recente. Inoltre il bassista ha i spiegato che per lui sono stati gli ultimi concerti con la band, con la quale ha vissuto più di dieci anni fantastici e intensi. Si chiude quindi una collaborazione personale e lavorativa con Stash ed Alex.

Amici, i The Colors perdono il bassista: l’annuncio di Daniele Mona

Su Instagram Daniele Mona ha sottolineato che dal 2009 ad oggi ogni esperienza personale e lavorativa è stata condivisa con Stash e Alex, che considera dei veri e propri fratelli. A quanto pare però è arrivata il momento per Mona di prendere un’altra strada anche se sempre nel mondo delle sette note. L’intenzione del bassista è stata rivelata con un post su Instagram.

Infatti al suo interno si può leggere: “In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è arrivato il momento di chiudere il capitolo The Kolors e iniziarne uno nuovo“. Daniele ha però specificato che continuerà a fare musica ma non ha fornito alcun dettaglio a riguardo. Il giovane ha poi augurato il meglio ai suoi colleghi e amici, che ci sono sempre stati in tutti questi anni. Al momento la decisione non è stata ancora commentata né da Stash, né dal cugino Alex.