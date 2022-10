Beautiful, le clamorose anticipazioni: scena mozzafiato, scoppierà l’amore

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, la longeva e famosissima soap opera americana basata sul mondo dell’alta moda

Senza alcun dubbio, Beautiful è per antonomasia la soap opera statunitense numero uno di sempre. Lo show, ormai longevo e famosissimo, ha sempre fatto parlare di sé per i numerosissimi colpi di scena scritti dagli sceneggiatori.

Beautiful continua imperterrito a tenere compagnia alle vecchie e nuove generazioni di telespettatori in tutto il mondo. E le trame non smettono di sorprendere, come confermano le ultime anticipazioni riguardo le prossime puntate.

Il personaggio di Brooke Logan continua a tenere banco. Protagonista assoluta, la bionda interprete vedrà il matrimonio con Ridge ormai ai titoli di coda. Una scena in particolare sorprenderà gli spettatori e farà parlare di sé come nelle più classiche trame della soap.

Brooke e Liam, nuova coppia in Beautiful: la scena non lascia dubbi agli spettatori

Brooke in lacrime per la rottura con Ridge verrà consolata in primo luogo da Bill Spencer. Ma la donna, per evitare questioni noiose e poco semplici, deciderà di allontanare quest’ultimo.

Ma a consolarla ci penserà poi il giovane Liam, proprio il figlio di Bill. Una scena toccante e piuttosto particolare potrebbe essere il preludio ad una nuova liaison, tipica di Beautiful: Liam e la suocera Brooke avranno una storia?

In attesa di scoprirlo, i due comunque terranno un segreto in comune. Liam impedirà alla Logan di ricominciare a bere, visto che era entrata nel circolo vizioso dell’alcolismo. La donna chiederà al suo giovane ‘amico’ di non rivelare nulla al resto della famiglia. Ma si attendono sviluppi succosi.

Non solo questo nelle prossime puntate di Beautiful. Si parla anche di un clamoroso riavvicinamento tra Carter e Katie. Inizialmente gli ex amanti sembreranno avere un nuovo e rinnovato feeling, ma il tutto verrà accantonato per far riunire l’avvocato e Quinn. Ma quando la Fuller andrà definitivamente via da Los Angeles Katie, archiviata la storia con Bill Spencer, potrebbe riprovarci di nuovo con Carter.

Beautiful non delude mai. Dopo tanti anni di storia televisiva, la soap sull’alta moda continua a stupire con trame avvincenti, anche se a volte paradossali e ridondanti.