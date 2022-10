Sono stati smascherati: lasciano immediatamente Amici 22?

Vengono smascherati i primi concorrenti di Amici 22, che rischiano di lasciare la scuola di Maria de Filippi: cos’è successo e di chi si tratta.

Amici 22 regala i primi colpi di scena con alcune maschere che sono iniziate a cadere. Infatti alcuni allievi sono stati colti in flagrante. Scopriamo di chi si tratta e cos’è successo all’interno della scuola.

Iniziano a cadere le prime maschere ad Amici 22. Infatti Maria de Filippi ha deciso di mandare in onda una clip che vede Piccolo G. e Andre fare dei commenti, decisamente poco carini, su alcuni dei loro compagni d’avventura. I due cantanti si sono confrontati su chi vedrebbero bene al Serale tra i loro colleghi. Entrambi vedono in Aaron uno dei candidati principali al Serale. Sebbene abbiano una buona opinione di lui a livello artistico, umanamente non lo vedono così bene.

Nella clip uscita fuori, infatti, si vede Andre che ammette di non riuscire a voler bene ad Aaron, poiché non gli piace come persona. Infatti insieme a Piccolo G. crede che il concorrente sia una persona falsa. Piccolo G. colpisce Wax, mostrandosi deluso di aver preso il suo stesso voto durante la Gara delle cover. Infatti il cantante avrebbe fatto notare come il collega sia incappato in una stonatura durante l’esibizione. Per quanto riguarda Cricca, Andre pensa che sia “il prepotente della situazione” e non esprime un pensiero positivo. Mentre per Piccolo G. sarebbe anche una persona simpatica, ma non lo vede al Serale.

Amici 22, Piccolo G. ed Andre sparlano di tutti: adesso rischiano

Piccolo G. ed Andre non si sono di certo fermati qui con i commenti poco carini verso i compagni d’avventura. Infatti i due troverebbero un componente completamente anonimo il buon NDG, mentre Tommy per loro avrebbe una voce stridula.Non risparmiano anche Niveo, escludendolo a priori dal Serale. A sorpresa la produzione ha scelto di mostrare questo video a tutti i concorrenti in gara. Molti di questi non hanno preso bene i commenti poco carini da parte dei due allievi.

Il primo a ribellarsi a questo dialogo è stato Wax, il quale si è scagliato contro Piccolo G., seguito da Aaron: “Giudicate meno e fate di più!”. Risposta più tranquilla invece da parte di Tommyconvinto che “parlerà il tempo”. La discussione si è accesa in modo particolare tra Aaron e Andre. “Per me ha detto abbastanza”, ha dichiarato invece NDG. L’unico che non è apparso infastidito invece è Niveo, che non ha dato peso ai commenti dei due concorrenti. Adesso quindi bisognerà capire se ci saranno provvedimenti, quel che è certo è che Piccolo G. ed Andre hanno compromesso la loro immagine all’interno della scuola.