Tim accontenta i più giovani: tutte le novità sulla promozione Young Full

Tim viene ancora incontro ai più giovani con la promozione Young Full garantendo il minimo prezzo con le migliori funzionalità

L’operatore telefonico storico vuole accaparrarsi una grossa fetta di giovani portandoli tra le proprie fila con una promozione da capogiro. L’offerta, infatti, propone ai più piccoli un prezzo ragionevole per funzionalità perfette.

Gli under 25 possono ancora godere delle agevolazioni proposte da TIM con l’offerta Young Full che è particolarmente conveniente per tutti coloro che non sono ancora arrivati al ventiseiesimo anno d’età. L’offerta, in particolare, comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete mobile e fissa nazionale, SMS illimitati, 100 giga al mese di traffico internet mobile in 3G, 4G, 5G a soli 7,99 euro al mese.

In più, proprio perché rivolta ai giovani, TIM ha messo a disposizione in maniera gratuita, senza costi aggiuntivi, anche l’accesso a Tim Music con la possibilità di ascoltare musica in streaming senza limiti su 50 milioni di brani, senza pubblicità ed anche offline. Oltremodo, permette contenuti esclusivi anche sul talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

Tim Young Full prorogata: come fare per averla

Tim proroga l’opportunità per i giovani di abbonarsi a 7,99 euro con 5 euro di attivazione, oltre il costo della nuova SIM ricaricabile di 10 euro. In più, al superamento dei Giga disponibili sarà possibile continuare a navigare con il meccanismo Giga di Scorta che prevede un costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino ad un massimo di 1 Giga per 9,50 euro. L’offerta è chiaramente dedicata a coloro che hanno un’età fino ai 25 anni con una navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload.

Per poter attivare l’offerta bisognerà semplicemente recarsi sul sito ufficiale di Tim e scegliere tra l’opzione di attivare la promozione online oppure di farsi chiamare da un operatore per poter avere ulteriori chiarimenti ed una guida all’attivazione. Diversamente, ci si può sempre recare presso il punto TIM più vicino e confrontarsi con gli operatori presenti in loco.

Ancora una volta, Tim ricorda perché è storicamente uno degli operatori telefonici più presenti sul territorio italiano.