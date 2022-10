Collezionisti di monete sull’attenti: spuntano pezzi rari dal valore inimmaginabile!

Un ritrovamento eccezionale che farà impazzire i collezionisti ed i numismatici: spuntano le monete introvabili che valgono tantissimo

La numismatica è una delle passioni più antiche ma ancora molto forti per tantissime persone. La voglia di collezionare, reperire e ricercare monete antiche e preziose è infatti molto diffusa nel mondo.

Un tipo di collezionismo che si aggiorna sempre, sia per la scoperta di vecchie monete che possono avere valore storico ed economico importante, sia per quei pezzi pregiati dovuti ad errori di conio e di produzione che li rendono unici ed introvabili.

Proprio gli appassionati di numismatica devono drizzare le antenne per l’ultimissima notizia giunta dal Medio Oriente. In queste terre sono stati ritrovati alcuni antichissimi pezzi pregiati, monete d’oro che risalgono ad un’epoca parecchio lontana.

Le 44 monete d’oro massiccio che fanno impazzire i collezionisti: valore incalcolabile

Nei giorni scorsi alcuni archeologi e ricercatori hanno reperito un buon numero di monete d’oro massiccio, precisamente nei pressi del monte Hernon, in una zona al confine tra Israele, Libano e Siria.

Le monete sono state trovate nascoste in una parete di un vecchissimo edificio. Una scoperta sorprendente ed inaspettata che sta facendo il giro del mondo, sia per il valore storico del ritrovamento, sia per i numismatici più appassionati.

“Questo tesoro risale a un importante periodo di transizione nella storia della città di Banias e dell’intera regione del Levante”, ha riferito l’esperto Eli Escusido, direttore del Israel Antiquities Authority.

Le monete ritrovate sono ben 44, il loro peso complessivo è di 170 grammi. La dottoressa Gabriela Bichovsky, esperta di numismatica, pensa che in alcune di queste è ritratto l’imperatore bizantino Foca. Altre, invece, sono nate durante il regno di Eraclio, il suo successore, e raffigurerebbero l’imperatore d’Oriente e la sua famiglia.

Ma ciò che fa notizia è il valore economico odierno di tali monete. Praticamente è incalcolabile, visto che si tratta di pezzi unici, tutti da studiare e da analizzare con calma e con gli strumenti adatti. Impossibile al momento capire quanto possa valere questo tesoro, ma certamente stiamo parlando di cifre inimmaginabili, sia per l’importanza storica che per la rarità delle monete stesse.