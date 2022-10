INPS, tremano i pensionati: c’è chi rischia di non ricevere soldi

Una nuova circolare da parte dell’INPS fa sbarrare gli occhi ai pensionati, ma vediamo nello specifico a chi o cosa si riferisce

L’istituto nazionale ha diramato un comunicato con cui chiarisce la gestione di alcune pensioni per specifici gruppi di persone. A tremare sono i pensionati e non solo che vedono il rischio di non percepire soldi.

Venerdì 7 ottobre, l’INPS ha diramato la circolare n.110 con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti circa la decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi valide sia quelle per vecchiaia che le uscite anticipate. A far pronunciare l’istituto sono le tante richieste di precisazioni pervenute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ordine alla decorrenza da attribuire a queste pensioni in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente ad essa.

Molto semplicemente, la pensione anticipata decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora i requisiti lo consentano, esattamente come stabilito dal legislatore. Ad oggi, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale è possibile validamente perfezionare il requisito contributivo a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva.

INPS, pensione anticipata: chi può richiederla? I casi specifici

Fino al 31 dicembre 2026 è in atto questo tipo di normativa: possono richiedere la pensione anticipata tutti i soggetti che abbiano un requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. Ci sono, tuttavia, dei casi specifici analizzati da QuiFinanza.it che entrano ancor di più nel dettaglio: