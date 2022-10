Valentina Ferragni torna single o forse no: clamoroso retroscena sulla rottura. La sorella di Chiara ha già un nuovo interesse

Nessun dubbio che delle tre sorelle sia sempre Chiara Ferragni ad attirare maggiormente l’attenzione non solo per il suo matrimonio con Fedez. Ma negli ultimi giorni è stata Valentina Ferragni a concentrare tutta l’attenzione degli esperti di gossip con una doppia mossa inattesa.

La prima è stato l’addio, improvviso e inatteso, allo storico compagno Luca Vezil dopo una relazione lunga nove anni. “Dopo tanti anni condivisi insieme – ha postato ufficialmente – io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.

Non lo mettiamo in dubbio, ma ora forse i contorni di questa vicenda cominciano a diventare più chiari. Perché come ha svelato in anteprima la giornalista Claudia Cabrini, seguita a stretto giro dalla pagina Instagram ‘The Pipol Gossip’ alla base della decisione ci sarebbe un altro uomo.

Valentina Ferragni torna single o forse no: la pista che porta in Spagna sta diventando calda

Valentina Ferragni è rimasta single solo per qualche ora? In realtà no, anzi, potrebbe non esserlo nemmeno mai stata. Perché nella sua vita, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, si è infilato il giovane attore spagnolo Alvaro De Juana. Un nome che in Italia per ora conosciamo relativamente ma presto diventerà molto popolare.

Il 19enne iberico (Valentina ha 10 anni in più) infatti sarà nel cast della sesta stagione di Elite, famosa serie tv che è visibile sulla piattaforma streaming Netflix. Un attore in rapida ascesa anche perché in patria è già apprezzato da tempo anche per la sua bellezza ed è diventato un idolo del pubblico giovane.

Silenzio di tomba, almeno per il momento, da parte dei due diretti interessati ma intanto possiamo notare che si seguono entrambi su Instagram. E appena la più giovane delle sorelle Ferragni ha annunciato la sua separazione dal compagno è volata a Madrid, città che dice di amare più di ogni altra. Guada caso, lì vive Alvaro che avrebbe conosciuto l’estate scorsa a Ibiza tramite amici in comune.