Anticipazioni Beautiful, Ridge fa la sua scelta: addio a due volti storici

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge metterà un punto decisivo per la soap opera statunitense: tutte le anticipazioni

Ridge è sempre stato un personaggio principale per la soap opera statunitense e, negli anni, le sue peripezie hanno cambiato radicalmente la trama. Ancora una volta, i telespettatori assisteranno ad un cambio di rotta epocale.

Tutto ha inizio da un losco piano di Thomas. Dalle anticipazioni americane è noto che Ridge e Brooke si trovano ad Aspen dove ci sono anche Taylor e Steffy. La Logan ha tutte le intenzioni di recuperare il rapporto con suo marito e provare a salvare il matrimonio, quindi lo raggiungerà. Tutto è partito dal subdolo piano di Sheila che ha messo a dura prova il loro amore, ma dopo aver smascherato tutto, i due tornano ad essere una coppia. Tuttavia, Ridge si rende conto di provare ancora qualcosa per Taylor che è appena rientrata a Los Angeles e gli è stato accanto in un momento molto complesso.

Steffy e Thomas amerebbero rivedere i loro genitori insieme: ha il via una vera e propria guerra tra Forrester e Logan, con il padre di famiglia tra due fuochi. Brooke affronterà quindi Ridge perché vuole sapere lui da che parte ha intenzione di schierarsi. Storicamente, la Logan è sempre riuscita a portare nuovamente il Forrester tra le sue braccia, ma questa volta qualcosa è cambiato.

Anticipazioni Beautiful, Ridge sceglie Taylor: addio a Brooke

Come si vede dalla promo americana delle prossime puntate di Beautiful, Ridge dirà a Brooke che la loro storia è ormai giunta al capolinea e le ammetterà di aver scelto di avere Taylor al suo fianco. Quello tra i Bridge è un vero e proprio addio. Nonostante la Logan proverà il tutto e per tutto per farlo tornare tra le sue braccia, implorandolo di tornare sui suoi passi, questa volta il Forrester sembrerà irremovibile.

Taylor e Ridge sono tornati ad essere una coppia, con la felicità di Steffy e Thomas. Quanto durerà quest’idillio? Ben presto verrà fuori il piano losco architettato da Thomas che cambierà le carte in tavola, ancora una volta.