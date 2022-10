Il Paradiso delle Signore, clamorosa svolta: “Ho deciso quando lascerò”. La confessione di uno dei protagonisti più amati spiazza

Il successo di una soap o una serie tv è rappresentato anche da alcune figure perfettamente riconoscibile dal pubblico che nel corso del tempo si affeziona. Succede anche per Il Paradiso delle Signore, una delle più belle sorprese di Rai 1.

La soap italiana continua ad ottenere grandi ascolti nella fascia pomeridiana, è arrivata alla settima stagione e sembra non conoscere crisi. E Alessandro Tersigni è presente fin dalle prime puntate con il suo personaggio di Vittorio Conti che è diventato uno dei più amati.

Una bella soddisfazione per l’attore romano che si era fatto conoscere (come Luca Argentero) come concorrente del Grande Fratello su Canale 5. All’epoca aveva anche avuto una storia con Melita Toniolo, poi finita in fretta, ma ha trovato nella recitazione la sua via e con Il Paradiso delle Signore ha trovato la sua consacrazione definitiva. Un personaggio amatissimo, quasi intoccabile. Ma sarà sempre così.

Il Paradiso delle Signore, clamorosa svolta: cosa succederà nelle prossime puntate?

Se lo chiedono i suoi fan, soprattutto dopo le voci di un suo possibile addio. Ora però arrivano le parole dello stesso Alessandro Tersigni che chiariscono quali sono i suoi programmi me che cosa ha in mente per il futuro.

Intervistato dal settimanale ‘Mio’, l’attore ha spiegato che l’idea di provare altre strade c’è stata ma per ora non cambia: “Vittorio e Il Paradiso delle Signore, però, hanno davvero tanto da raccontare. Di conseguenza, perché dovrei lasciare un luogo in cui sto bene, mi diverto e c’è passione? Ho deciso quando lascerò. Quando non avrò più niente da dare a Vittorio, lo saluterò con grazia e benevolenza”

In questa stagione, dopo la rottura con la moglie Marta fuggita in America, Vittorio si avvicinerà pericolosamente a Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, la nipote della Contessa Adelaide. Intanto però nelle puntate della prossima settimana sarà festa per il ritorno di Gloria che è stata liberata ma Veronica non gradisce la novità. Che cosa cambierà nel suo rapporto con Ezio? Lo scopriremo presto.