Maria De Filippi, che frecciata: parla l’ex di Maurizio Costanzo

L’ex di Maurizio Costanzo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Maria De Filippi e la sua relazione con Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha detto non solo per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, ma anche quello lavorativo.

Quando le è stato proposto di partecipare a Ballando con le Stelle, ha raccontato di aver toccato il cielo con un dito. Si tratta di un programma che lei ha sempre seguito ed amato, nonostante non abbia mai ballato in tutta la sua vita. Ha spiegato che ce la metterà tutta per evitare di fare una brutta figura ed ha chiesto l’appoggio ai suoi ammiratori.

Marta Flavi quest’anno gareggerà a Ballando con le Stelle insieme a Simone Arena, ed ha voluto raccontare al settimanale Nuovo come sta vivendo questa sua nuova avventura. La conversazione, però, è inevitabilmente virata anche sulla sua separazione da Maurizio Costanzo arrivata nel 1994, dopo un anno di matrimonio fra il 1989 ed il 1990.

Maria De Filippi, cosa rivela l’ex di Maurizio Costanzo

Marta Flavi ha spiegato che non sarebbe molto elegante da parte sua parlare del marito della De Filippi. Forse involontariamente, poco dopo le sono però sfuggiti diversi dettagli, spiegando che forse la conduttrice di Uomini e Donne “era a corto di argomenti” se si è messa a fare alcune rivelazioni riguardo la fine del suo matrimonio con Costanzo.

Quando Maria De Filippi era stata ospite a Domenica In aveva effettivamente raccontato di aver iniziato a frequentare Maurizio Costanzo mentre era ancora sposato con Marta Flavi. Per la concorrente di Ballando con le Stelle si tratta forse di un ricordo doloroso, perchè spiega di non volerne parlare dopo che sono passati trentaquattro anni.

Il “rimpianto” dell’ex di Maurizio Costanzo: cosa ha rivelato

Marta Flavi si chiede però se la separazione da Maurizio Costanzo possa aver influito negativamente sulla sua carriera artistica. Il loro legame era affettivo e lavorativo: dal momento che lui aveva già dei figli, lei non sentì mai l’esigenza di sperimentare la maternità. Dopo la separazione sembra che abbia avuto anche un grosso rimpianto.

Marta Flavi si chiede come sarebbe potuta essere la sua carriera se fosse rimasta sposata con Maurizio Costanzo. Fino al 1996 era molto attiva come conduttrice in televisione, ma dopo la separazione fece molta fatica a trovare lavoro. Il suo ritorno in Tv risale infatti al 2009 con Unomattina weekend. Oggi la Flavi lavora soprattutto a Radio 2.

Ecco Marta Flavi che arriva all’Auditorium di Roma per le prove generali di Ballando con le Stelle, dove gareggerà insieme a Simone Arena: