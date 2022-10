Alfonso Signorini bocciato senza appello: le sue scelte non convincono. Polemiche e decisioni prese al volo spiazzano tutti

Come una bomba ad orologeria che è scoppiata in mano. Questa è l’impressione che ha dato fin dall’inizio io cast del Grande Fratello Vip 7 che è stato selezionato anche da Alfonso Signorini. Un maestro nell’indagare i sentimenti degli altri, ma questa volta forse ha esagerato.

La conferma è arrivata propri adesso con dati inequivocabili, quelli relativi agli ascolti tv di giovedì 6 ottobre 2022. In particolare quelli della Prima Serata che hanno emesso un verdetto molto chiaro, un po’ come quando il pubblico dei reality partecipa al televoto.

Il programma più visto è stato la fiction di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con 4.328.000 spettatori pari al 23.9%. Invece su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello Vip 7 ha totalizzato 2.761.000 spettatori pari al 21.3% di share. Non c’è stata comunque storia rispetto al resto della concorrenza. Su La7 Piazza Pulita ha messo insieme 703.000 spettatori con uno share del 4.8%, su Tv8 la partita Hearts-Fiorentina di Conference League 853.000 spettatori con il 4.3% e sul Nove la prima puntata di Only Fun – Comico Show (con Elettra Lamborghini) 462.000 spettatori con il 2.5%. Dati simili su Sky Uno per X Factor che ha ottenuto 461.000 spettatori con il 2.4%.

Alfonso Signorini bocciato senza appello: Mediaset si è rifatta in altre fasce

Come sono andate le altre fasce della giornata? Nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti ha dominato con 4.467.000 spettatori e il 21.3% mentre su Canale 5 Striscia la Notizia con la coppia Siani-Incontrada si è fermata a 3.721.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è salito a 1.597.000 spettatori (7.7%) e Un Posto al Sole ha raccolto 1.566.000 spettatori (7.4%). Su Rete 4 Stasera Italia invece 963.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 796.000 spettatori (3.8%) nella seconda. Su La 7 Otto e Mezzo 1.414.000 spettatori (6.7%).

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha vinto con 4.312.000 spettatori (27%) battendo su Canale 5 Caduta Libera con 2.972.000 spettatori (19.3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha messo insieme 808.000 individui all’ascolto (4.2%) e su La7 il game show Lingo con Caterina Balivo 140.000 spettatori (share pari allo 0.9%).

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha messo insieme 1.374.000 spettatori con il 14.5% seguito da Il Paradiso delle Signore con 1.615.000 spettatori con il 21.4%. Poi La Vita in Diretta con 1.810.000 spettatori per il 21.1%.

Su Canale 5 Beautiful è stato visto da 2.459.000 spettatori con il 20.4%, Una Vita 2.186.000 spettatori con il 19.7% di share e Uomini e Donne da 2.500.000 spettatori con il 26.9%. La striscia di Amici è scesa a 1.634.000 spettatori con il 21.7% e il daytime di Grande Fratello Vip 7 a 1.524.000 spettatori con il 20.5%. Infine Un Altro Domani con 1.172.000 spettatori pari al 16% di share e Pomeriggio Cinque con 1.460.000 spettatori per il 17.3%.