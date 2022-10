Orietta Berti, la grande sofferenza: “Per fortuna mi hanno aiutata”

Orietta Berti ha dovuto sopportare una grande sofferenza, che è riuscita a sopportare solo perchè è stata aiutata. Ecco il racconto della cantante che è già diventata imprescindibile in questa edizione del GF Vip.

La puntata del GF Vip 7 che è andata in onda il 3 ottobre verrà ricordata a lungo per i temi trattati e per l’uscita di due concorrenti, Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Come sottolineato da diverse persone, il pubblico italiano ha mostrato di avere una maggiore sensibilità verso i temi del bullismo rispetto agli inquilini del reality show.

Le persone che hanno manifestato maggiore vicinanza a Marco Bellavia sono stati i più giovani. I più anziani, invece, hanno mostrato molta insensibilità verso la depressione, ed in alcuni casi hanno anche deriso l’ex conduttore di Bim Bum Bam. Orietta Berti si sente particolarmente coinvolta da quello che è successo, ed ne ha ricordato i motivi.

Orietta Berti si apre a ricordare la grande sofferenza

Durante la puntata del 3 ottobre Alfonso Signorini ha voluto spiegare che l’unica eliminata è stata Ginevra Lamborghini perchè aveva sostenuto che Marco Bellavia meritava di essere bullizzato. Il conduttore del GF Vip 7 ha ritenuto che la gravità di questa frase non permetteva la permanenza della sorella di Elettra Lamborghini nella casa.

Quando Ginevra Lamborghini è arrivata in lacrime negli studi Mediaset, Alfonso Signorini si è mostrato molto dispiaciuto, ed ha voluto ribadire che è una bravissima ragazza, nonostante la frase infelice pronunciata. In modo diverso, anche la madre di Ginevra ha ribadito il concetto, lamentando che l’opinione pubblica sta sbranando sua figlia.

Il biglietto di Tenco che ha cambiato la sua vita: come lo ha superato

Nel 1967 il cantante Luigi Tenco si tolse la vita nella camera dell’Hotel Savoy dove soggiornava. Si trovò un biglietto, che alcuni sostengono non fosse opera dell’artista, dove sembrava indicare che il suo suicidio era un atto di protesta contro il fatto che il pubblico avesse votato e mandato in finale a Sanremo la canzone “Io, tu, le rose“.

Questo era proprio il brano di Orietta Berti, che iniziò ad essere associata molto spesso alla morte di Luigi Tenco. La cantante ha raccontato di aver trascorso un periodo molto difficile proprio a causa di quello che era diventato bullismo nei suoi confronti: ovunque andava la fischiavano. È riuscita a superare tutto perchè molte persone le sono state vicino.

Ecco Orietta Berti con il suo nuovo album musicale: