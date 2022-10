GF Vip 7, la rivelazione drammatica gela il reality: “Ero sul punto di togliermi la vita”

Una rivelazione decisamente scioccante ed inaspettata ha gelato i concorrenti ed i telespettatori del Grande Fratello Vip 7

Non c’è davvero pace al Grande Fratello Vip 7. In questa stagione infatti regnano le polemiche ma soprattutto i grandi problemi personali, svelati man mano dal cast scelto da Alfonso Signorini.

Ormai noti i problemi di salute mentale di Marco Bellavia. L’ex concorrente, che si è ritirato nel weekend scorso, ha messo in mostra cosa vuol dire soffrire di ansia e di attacchi di panico, nonostante il mancato rispetto di alcuni suoi coinquilini.

Altri vipponi però hanno svelato trascorsi drammatici e difficili. La malattia per esempio di Carolina Marconi, che ha combattuto con un tumore al seno. Le offese omofobe ricevute da Elenoire Ferruzzi, la tragica perdita della figlia di Wilma Goich.

Ma nelle scorse ore è venuto a galla anche un triste precedente per un’altra concorrente. La giovane Nikita Pelizon, influencer nativa di Trieste che sta avendo ottimi riscontri dal pubblico del GF Vip 7.

La rivelazione inaspettata di Nikita Pelizon: voleva togliersi la vita da adolescente

Nikita Pelizon è una influencer ed imprenditrice digitale. Sponsorizza diverse linee di abbigliamento e ha già partecipato a diversi reality show, come Ex on the beach, Temptation Island e Pechino Express.

Una ragazza vivace e solare, già a suo agio con un reality show tosto e diretto come il Grande Fratello Vip. Ma la Pelizon si è sfogata pubblicamente riguardo ad un episodio crudo del suo passato, quando era ancora adolescente.

Nikita voleva suicidarsi. Questa la verità dei fatti da lei raccontata ad alcuni coinquilini: ” “Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Perché io a 16 anni stavo prendendo una decisione molto drastica. Ho detto ‘non ho scelto io di essere in vita posso scegliere quando andarmene’ e volevo andarmene”.

Nikita “a 16 anni dicevo non ho scelto io di essere in vita posso scegliere di andarmene, mi han bloccata in tempo, ma cose tipo ieri c’era la luna e nuvole rosa non le avrei mai viste, questa è la vita e quando le guardo penso che lo fa anche chi non c’è più” 🫶 #Gfvip pic.twitter.com/OYShajXZ6c — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 4, 2022

Parole dure e molto forti, che fanno capire come si sentisse poco accettata e poco serena da ragazzina: “Stavo preparando tutto il kit per andarmene e mi hanno bloccata in in tempo. E adesso, quando vedo in cielo le nuvole rosa penso a quel momento in cui stavo decidendo di andarmene. E dico ‘non avrei mai più potuto vedere queste cose’. Quindi sai che cosa? Questa è la vita e quelle cose che quando le guardo non solo per me, ma anche per chi non c’è più. E so che le stiamo guardando insieme”.