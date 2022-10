“Avrei affogato Marco Bellavia”, ci risiamo: altra squalifica al GF Vip 7?

Un’altra squalifica potrebbe colpire il GF Vip 7. Ancora una volta infatti delle frasi su Marco Bellavia potrebbero creare scompiglio.

Non si fermano le polemiche intorno al ritiro di Marco Bellavia. Sono tantissimi i concorrenti della casa che si sono schierati contro l’attore e l’ultima frase di una gieffina potrebbe provocare un’altra squalifica: cosa sta succedendo.

Il caso Marco Bellavia continua a far parlare nella casa del GF Vip 7 e stavolta a compromettere la sua posizione è Cristina Quaranta. Infatti nei suoi confronti è stata aperta un’istruttoria dall’Ordine degli psicologi dopo le frasi pronunciate durante il reality show nei confronti di Marco Bellavia. Nell’ultima puntata andata in onda, quindi, la produzione ha voluto prendere provvedimenti contro quei concorrenti accusati di bullismo come Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

Nonostante lo tsunami di proteste abbattutosi sulla Casa di Cinecittà e l’atteggiamento accusatore del padrone di Casa, Alfonso Signorini, i vipponi hanno tentato di giustificarsi. Sono però diverse le frasi incriminate ai concorrenti dopo il caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Infatti tra i più chiacchierati non troviamo solo Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, ma anche un’altra grande protagonista come Cristina Quaranta. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

GF Vip 7, Cristina Quaranta nel ciclone: frasi offensive contro Marco Bellavia

Nel corso dell’ultima puntata dopo la puntata delle dure accuse, alcuni concorrenti non sembrano voler mutare il loro atteggiamento. Tra queste troviamo anche Cristina Quaranta. Infatti la donna ha voluto confrontarsi con Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, tornando a pronunciare frasi poco lusinghiere nei confronti di Marco Bellavia. La donna ha rievocato un episodio di qualche tempo fa in cui i due erano in piscina. Infatti in quell’occasione i due ebbero un diverbio.

Cristina Quaranta ha quindi spiegato: “Si era attaccato ai miei capelli. Ma questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto ‘no scusami Cri, sai mi sono fatto prendere dall’euforia’“. La showgirl ha poi successivamente rivelato: “Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato, perché tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa è la sensibilità delle persone“. Quindi la Quaranta è convinta di essere stata magnanima, ma i fan sono pronti a non perdonare la velata minaccia nei confronti dell’attore.