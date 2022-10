Marco Bellavia torna sui social: il messaggio toccante dopo la puntata del GF Vip

Quella di ieri è stata una delle pagine della TV più tristi della storia e Marco Bellavia ha seguito tutto in diretta

Alfonso Signorini ha aperto la puntata di ieri, lunedì 3 ottobre, salutando il concorrente uscito spontaneamente dalla casa del GF Vip a seguito di quanto successo per tutta la settimana fino al suo addio. Il mental coach è tornato a parlare sui social.

Un’intera puntata dedicata giustamente al caso Marco Bellavia che ha purtroppo marchiato indelebilmente la storia della TV italiana. Alfonso Signorini se n’è uscito -quasi- bene dalla vicenda prendendo provvedimenti disciplinari per i responsabili, o meglio, ha squalifica Ginevra Lamborghini e lasciato il resto delle incombenze al pubblico da casa che, tuttavia, non si ritiene soddisfatto abbastanza per la sola esclusione della concorrente e del coinquilino Giovanni Ciacci. Ad essere responsabili di quanto accaduto al mental coach sono in tanti, in primis conduttore e produzione, come da lui stesso ammesso.

Sarebbe potuta diventare una pagina meno triste se i responsabili di quanto accaduto avessero varcato autonomamente la porta rossa, per la gravità di quanto accaduto, ma il cachet e la penale da pagare erano evidentemente ben più importanti della pietosa vicenda che li ha visti protagonisti, salvando la buona pace di 4-5 elementi. Dopo la puntata di ieri sera, il diretto interessato è tornato sui social con un messaggio forte e chiaro.

Marco Bellavia torna su Instagram con un messaggio forte e chiaro al GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…??”, così Marco Bellavia ha tuonato su Instagram stamattina dopo aver rivisto le immagini del suo percorso ieri sera. Sui social sono tantissimi a suo supporto, tra VIP e persone comuni che lo seguono dopo averlo conosciuto all’interno del reality show. Anche l’ex moglie del mental coach ha pubblicato un paio di storie su Instagram durante la diretta di ieri, prendendosela in particolare modo con Ginevra Lamborghini.

Resta di fatto che, per quanto Alfonso Signorini abbia provato a metterci una pezza, quanto si è visto ieri sera ha dell’incredibile ed ha fatto infuriare il web intero. Charlie, Elenoire, Gegia, Wilma e molti altri sono rimasti impuniti e da casa non è tollerabile questa mancata presa di posizione anche nei loro confronti.