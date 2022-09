Napoli, insegnante ucciso: in manette il collaboratore scolastico

I genitori degli alunni della scuola media Marino Guarani di Melito di Napoli sono pronti a scendere in piazza per chiedere maggior sicurezza e tutele per i loro figli, dopo l'uccisione del professore Marcello Toscano.

I genitori degli alunni della scuola media Marino Guarani di Melito di Napoli sono pronti a scendere in piazza per chiedere maggior sicurezza e tutele per i loro figli, dopo l'uccisione del professore Marcello Toscano, avvenuta mercoledì. "I bambini non torneranno a scuola fino a che non avranno sicurezza", dicono.

L’insegnante è stato trovato morto dal figlio nel cortile della scuola e per il suo omicidio è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario un collaboratore scolastico dell’istituto. Dietro all’uccisione ci sarebbero motivi di natura economica.

Il movente dell’omicidio

Il professore avrebbe prestato dei soldi al sospettato. Il prestito avrebbe reso sempre più tesi i rapporti tra i due, al punto da spingere il bidello a uccidere Toscano.

Ad incastrare il presunto omicida sono state alcune tracce di sangue rinvenute sugli abiti dell’uomo, che sono adesso oggetto di analisi da parte degli investigatori.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Toscano potrebbe essere stato ucciso mentre gli studenti uscivano da scuola, ma sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa del decesso e di conseguenza anche le circostanze.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano i due avviarsi verso il cortile della scuola intorno alle 13, ma poso più tardi in quello stesso punto, le videocamere riprendono solo il collaboratore scolastico fare ritorno verso l’edificio.

I precedenti episodi di violenza nella stessa scuola

Nella stessa scuola a maggio un ragazzino di tredici anni era stato ferito alla schiena con un’arma da taglio da un compagno mentre erano in aula. Due mesi prima invece, una bimba di undici anni era stata aggredita da una coetanea.