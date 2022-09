Abitare su una nave: ora è realtà! Quanto costa vivere in crociera

La nuova elettrizzante idea della compagnia navale. Sarà possibile vivere per sempre su una crociera come fosse un appartamento

Vivere per sempre su una nave da crociera. Un sogno, un’illusione, una sorta di vacanza perenne. Ora però sembra possa diventare una possibilità concreta. Lo si evince dall’ultimissima idea lanciata dalla compagnia navale.

Un po’ come la trama del film La leggenda del pianista sull’oceano, di Giuseppe Tornatore, in cui il protagonista visse gran parte della propria esistenza in una enorme nave di inizio ‘900.

Qui però parliamo di navi da crociera di altissimo rango, con tutte le comodità del caso, sistemate come fossero veri e propri residence o alberghi di lusso. Una incredibile novità che a a breve diventerà realtà.

Vivere in crociera per sempre: costerà ‘soltanto’ 1 milione di dollari

Il progetto in questione lo sta lanciando la compagnia di crociere Storylines. In programma c’è dunque la prima nave residenziale al mondo. Si chiamerà MV Narrative e avrà 547 appartamenti, 20 ristoranti e una biblioteca. Tra gli appartamenti ci saranno anche degli attici a due piani.

L’ostacolo per poter realizzare il sogno di una vita in crociera è al momento il costo. La compagnia consentirà diverse modalità di acquisto o di affitto, per venire incontro ad ogni tipo di acquirente. Ma si partirà con opzioni extra-lusso, ovvero solo per chi potrà permettersi una casa sul mare da sogno.

Il costo si aggira intorno a 1 milione di dollari per poter realizzare questo sogno fino ad oggi impensabile. Veri appartamenti di alto livello, su navi da crociera dotate di:

18 ponti

20 ristoranti

una biblioteca da circa 10.000 libri

tre piscine

un giardino

un’area fitness con una pista da corsa

un micro-birrificio

La nave ospiterà anche un ufficio postale, una scuola, un ospedale, una banca, e diversi spazi per uffici. Tutto questo per assomigliare a una città vera e propria, solo che si fermerà più volte nei porti del mondo.

Con 1 milione di dollari sarà possibile acquistare uno degli appartamenti più piccoli della nave da crociera, mentre per quelli più grandi ne serviranno ben 10. econdo la prima suddivisione emersa sembra che ci saranno circa 547 residenze, a partire da quelle con una stanza fino a quattro camere da letto. Ci saranno anche attici a due piani per ogni tipo di portafoglio. Insomma, fateci un pensierino.