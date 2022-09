Un Posto al Sole, colpo di scena: rientra un vecchio e amato personaggio

Anticipazioni interessanti nella prossima settimana di Un Posto al Sole, la longeva e seguitissima soap opera nel preserale di Rai Tre

Come sempre, dopo la fine del weekend, i tantissimi appassionati di Un Posto al Sole non vedono l’ora di tornare ad appassionarsi con le trame e gli intrighi della soap opera che va in onda nel preserale di Rai Tre.

Quella che ci aspetta sarà una settimana ricca di eventi importanti all’interno della fiction ambientata a Napoli. Riflettori in particolare puntati sulla drammatica vicenda di Roberto Ferri e Marina Giordano, avvelenati da un misterioso attentatore.

Nei prossimi giorni si scoprirà qualcosa in più sia sulle condizioni di Roberto, che è stato indotto al coma farmacologico dopo l’avvelenamento, sia su chi potrebbe aver iniettato il liquido letale nella bottiglia di champagne bevuta dai due malcapitati personaggi.

Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana: ritorni e litigi all’orizzonte

Ma le prossime puntate di Un Posto al Sole porteranno anche un graditissimo ritorno. Il pubblico più storico ed appassionato della soap opera potrà gioire nel rivedere tra i protagonisti l’arrivo di una vecchia conoscenza.

Verso il finire della settimana (tra il 26 ed il 30 settembre) rivedremo ad Un Posto al Sole il personaggio di Otello Testa. Ovvero l’ex vigilie urbano divenuto anche amministratore condominiale di Palazzo Palladini. Negli ultimi anni Otello (interpretato da Lucio Allocca) si è allontanato da Napoli e dalle trame principali, anche per via delle condizioni di salute precarie della sua partner Teresa. Non a caso l’attrice Carmen Scivitarro ci ha lasciati da molto poco tempo.

Otello dunque tornerà a Posillipo per due motivi ben precisi. In primis verrà chiamato a risolvere il contenzioso tra Alberto Palladini e il resto dei condomini del palazzo, visto che l’avvocato intende fare del suo appartamento una ‘casa vacanze’, cosa proibita dal regolamento originale del condominio.

Ma Otello sarà a Napoli anche per riabbracciare Rossella, sua nipote, ovvero la figlia della ‘figliastra’ acquisita Silvia. Un gradito ritorno per il pubblico di Un Posto al Sole, che negli anni aveva imparato ad apprezzare la genuinità del burbero ma in fondo generoso Otello Testa.