Uomini e Donne, Ida Platano ha cambiato piani: un nuovo uomo nella sua vita. La storica dama del dating show è sempre protagonista

La lunga stagione di Uomini e Donne è partita alla grande, come dimostrano i dati quotidiani degli ascolti tv, e il merito ancora una volta è soprattutto del Trono Over. Perché c’è molta più vita, emozioni e situazioni che cambiano di continuo. Come le vicende amorose di Ida Platano, regina assoluta del programma.

La conferma arriva dalle ultime anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne. Puntate che vedremo prossimamente ma delle quali grazie alla pagina Instagram

Uominiedonneclassicoeover conosciamo alcuni segreti. Come le scelta di Ida che ha cambiato i suoi piani e quindi ha accettato di uscire con uno dei nuovi cavalieri arrivati per lei.

Eppure nelle prime puntate di questa stagione sembrava invece che la storica dama del Trono Over volesse riallacciare il rapporto con Alessandro Vicinanza. I due sono stati molto coinvolto già nella passata stagione del dating show di Canale 5 e sono tornati come single, quindi perché non riprovarci? In effetti hanno ricominciato ad uscire insieme anche se per ora senza risultati.

Uomini e Donne, Ida Platano ha cambiato piani: Riccardo Guarnieri va in difficoltà

Se nomini Ida Platano non puoi ignorare Riccardo Guarnieri, che nella seconda parte della passata stagione è tornato a Uomini e Donne anche se non per corteggiare lei. Due ex fidanzati storici del programma e tutti pensano che prima o poi scoccherà di nuovo la scintilla ma intanto lui sta provando strade diverse.

Una scelta però ha fatto arrabbiare Maria De Filippi perché nelle prime puntate Riccardo ha dimostrato di apprezzare molto la nuova tronista (ed ex corteggiatrice) Federica Aversano. Nell’ultima puntata l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha confermato che non ha nessun interesse nei suoi confronti, eppure lui continua a chiederle di ballare.

L’unica via che ha Riccardo, è quella di presentarsi ufficialmente come corteggiatore di Federica e glielo ha ricordato con forza. In quel caso però, se la Aversano lo mandasse a casa, non potrebbe più tornare e quindi Riccardo sta tentennando perché rischia di non avere più nessuna vetrina. Ecco perché Tina Cipollari è partita all’attacco: “Hai toccato proprio il fondo. Definirti ridicolo è farti un complimento. Guarda caso, adesso ti sei concentrato sulla tronista.