Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7? Arriva la risposta definitiva: tutti aspettano il confronto con la sorella Ginevra

Al Grande Fratello Vip 7 è arrivata la prima diffida ufficiale, ma non è quella di Belen Rodriguez nei confronti del suo ex, Antonino Spinalbanese (se mai esista). Piuttosto, a muoversi è stata Elettra Lamborghini che non vuole essere più tirata in ballo dalla sorella, Ginevra.

Storie tese cominciate almeno tre anni fa, come ha raccontato la più grande delle due sorelle, tanto che Elettra non l’aveva nemmeno invitata al suo matrimonio con Afrojack. Un argomento troppo stuzzicante per non essere discusso durante il reality, ma da adesso in poi non sarà più possibile.

La conferma è arrivata in diretta, con un messaggio di Alfonso Signorini. Poche parole che chiariscono tutto e spiegano perché la regina del pop non si farà mai vedere il trasmissione: “Elettra, attraverso il suo avvocato, ci ha fatto arrivare una diffida. A noi e a te. Quindi noi non possiamo non avvisarti”. Così tutti quelli che aspettavano un confronto diretto tra le due nelle prossime settimane rimarranno delusi.

Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7? Le parola di Ginevra confermano una ferita aperta

Non ci saranno spiegazioni per questa rottura clamorosa e dolorosa, almeno non in tv. Però intanto in questi primi giorni all’interno della Casa, Ginevra ha raccontato già molto della sua sofferenza. “Ho provato tante volte un avvicinamento, ma non mi è stato concesso. Quindi io sono come ferma a novembre 2019″. E in confessionale ha spiegato che forse la sorella ha temuto di poter essere oscurata da lei, visto che volevano fare la stessa carriera nel mondo della musica.

Da parte di Ginevra però sono arrivate parole che portano alla riconciliazione: “La mia porta rimane sempre aperta e le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato. Ma ero accecata dalla rabbia. Sentirmi esclusa da lei mi ha portato, a volte, a detestare la situazione e quindi a comportarmi male nei suoi confronti”.

La Lamborghini ha spiegato anche di averne discusso con i suoi genitori, che non capiscono come possano essere arrivate a tanto. “Quello che so, è che mi manca un pezzo del mio cuore”. Ma per ora rimarrà tutto così.