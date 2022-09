Caro-bollette, Tagliaferri (Italexit) a iNews24: “Nessun partito sta offrendo la soluzione che gli italiani vorrebbero”

"La nostra idea è fare come la Germania, che ha rinazionalizzato l'azienda principale dell'energia (Uniper, colosso tedesco del metano ndr.). Proponiamo la stessa cosa per l'Italia", aggiunge l'attivista.

Ai microfoni di iNews24, Serena Tagliaferri, candidata alla Camera con Italexit per l’Italia.

Com’è andata la vostra campagna elettorale?

“Per quanto riguarda Italexit è andata molto bene. Simpatizzanti e attivisti si sono resi più che disponibili a sostenerci. Abbiamo sentito l’appoggio di tutti e riscontrato molto interesse per il nostro programma, da parte delle persone che abbiamo incontrato. C’è voglia di cambiamento, e tanta delusione e sconforto per la politica di sistema. Soprattutto abbiamo visto che c’è una grande preoccupazione sia per la guerra che per il caro-bollette. Direi che la principale preoccupazione degli italiani sono proprio le bollette, arrivate alle stelle. A quanto pare nessun partito sta offrendo la soluzione che gli italiani vorrebbero”;

Qual è la soluzione di Italexit contro il caro-bollette?

“La nostra idea è fare come la Germania, che ha rinazionalizzato l’azienda principale dell’energia (Uniper, colosso tedesco del metano ndr.). Proponiamo la stessa cosa per l’Italia“;

La presidente della Commissione Ue von der Leyen ha affermato che “se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. Come valuta questa dichiarazione?

“L’Europa dovrebbe essere nostra sorella. Se risponde che è pronta ad “attaccare” l’Italia se le elezioni non andassero come vogliono loro, allora noi facciamo bene a chiamarci Italexit. All’Europa serve l’Italia, ma fortunatamente all’Italia non serve l’Europa, soprattutto quando dà queste risposte”;

Cosa vi aspettate da queste elezioni?

“Da queste elezioni, in maniera un po’ utopistica, mi aspetto che ci sia poco astensionismo e tanta voglia di cambiamento. E che in cabina elettorale i cittadini pongano una x su chi rappresenta davvero il loro pensiero. L’Italia era la quarta potenza mondiale e ora siamo scesi oltre il cinquantesimo posto. In trent’anni di malapolitica, praticamente il nostro Paese non esiste più. Siamo diventati il terzo mondo dell’Europa”;

Cosa direbbe a chi non sa ancora se votare?

“Che se vogliono che le cose cambino devono votare. É troppo facile lamentarsi senza aver fatto una scelta. Bisogna prendere una posizione. Non possiamo restare in disparte senza essere protagonisti, altrimenti dopo non possiamo lamentarci”.