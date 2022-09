Uomini e Donne, problemi di salute per l’ex tronista: “Siate prudenti” – FOTO

L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere con il proprio pubblico l’ansia per gli imminenti esami riguardanti dei fastidiosi problemi di salute. Ecco cosa ha raccontato ed il consiglio che alla fine ha dato ai fan.

Inizialmente era arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia nella stagione 2018-2019. Arrivato fino alla scelta, alla fine gli fu preferito il rivale, Manuel Galiano. Tornò il successivo anno in veste di tronista, ed uscì dagli studi Mediaset insieme alla sua scelta, Giulia D’Urso, con cui la relazione durò circa un anno.

Anche fuori dagli studi di Uomini e Donne, le frequentazioni di Giulio Raselli hanno continuato a far discutere e dividere il suo pubblico. La scorsa estate aveva infatti intrecciato un breve flirt con Carlotta Adacher. La tentatrice di Temptation Island aveva fatto dividere Alessandro Autera dalla fidanzata Jessica Mascheroni durante il reality.

Uomini e Donne, ancora problemi di salute per il tronista

Oggi Giulio Raselli sembra finalmente aver trovato la sua compagna ideale nell’influencer Alessandra Gilioli. In queste ultime settimane si sta dedicando ad alcune importanti battaglie che riguardano la sua salute. Già lo scorso anno aveva voluto raccontare un dettaglio molto delicato della sua vita ai fan.

Giulio Raselli aveva spiegato di avere problemi al cuore, nonostante abbia solamente 32 anni. L’ex tronista di Uomini e Donne non è mai sceso nei dettagli dei problemi di salute, facendo pensare che non si trattasse comunque di un disturbo grave. Il 20 settembre, purtroppo, si è recato in ospedale per dei nuovi disturbi.

Cos’ha Giulio Raselli: la diagnosi ed il consiglio ai suoi fan

Raselli non ha nascosto di essersi preoccupato moltissimo per le visite mediche che lo attendevano, dormendo solamente quattro ore. Dopo le visite si è mostrato stanco ma soddisfatto di aver finalmente una diagnosi. L’esame delle 11:30 ha confermato una piccola ernia in zona inguinale con linfonodi leggermente ingrossati.

I linfonodi ingrossati e l’ernia sono due problemi diversi. Solitamente, però, l’ingrossamento dei linfonodi dipende dalla fuoriuscita della piccola parte di intestino che causa l’ernia. Giulio Raselli ha invitato il suo pubblico a non sottovalutare i sintomi, ma si è anche auto-ripreso per la sua ipocondria, ovvero un disturbo di ansia per la propria salute.

Ecco alcuni dei messaggi condivisi dall’ex tronista di Uomini e Donne riguardo i suoi problemi di salute: