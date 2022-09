Addio al GF Vip 7: una delle concorrenti più amate deve lasciare la casa! Una notizia che ha subito sconvolto i telespettatori dopo pochi giorni

Patrizia Rossetti si è subito ritagliata uno spazio importante in questa edizione del reality più seguito d’Italia. Proprio lei ha svelato quando lascerà la Casa e il motivo.

Il Grande Fratello Vip è partito letteralmente con il botto quest’anno. La settima edizione sta andando a gonfie vele, grazie anche a personaggi davvero interessanti. Tra questi impossibile non citare Patrizia Rossetti. La regina delle televendite, dal momento del suo ingresso nella Casa di Cinecittà ha già regalato delle perle ai telespettatori. Proprio ieri si parlava delle sua chiacchierata con Antonino Spinalbese riguardo “l’attività in camera da letto”. Per la Rossetti gli ultimi 4 anni non sono stati semplicissimi da questo punto di vista, alla ricerca di un partner che le possa andare a genio. Lei stessa ha confessato che le proposte da ragazzi molto più giovani non le mancano di certo, ma non è un’avventura quello che sta cercando.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti sempre più protagonista: già sa quando lascerà il reality

La conduttrice si è molto raccontata in queste ore e sono venuti fuori altri aspetti interessanti. Ad esempio parlando con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, ha svelato anche quando pensa di lasciare il Grande Fratello e il perchè della sua sua scelta (già presa). Sui social impazzano i commenti a questo che è un vero e proprio scoop per il reality e sta già destabilizzando i suoi fan. Alcuni siti come Biccy hanno riportato le sue parole: “Io a gennaio ragazzi non potrò essere ancora qui. Sarebbe troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e per questo non posso prolungarmi troppo qui dentro”. La Rossetti ha poi aggiunto alcuni particolari su questa vendita e le problematiche che ha avuto nel portarla avanti. Vedremo comunque se il pubblico accetterà la sua scelta.