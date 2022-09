C’è Posta per Te, nuovo ingresso sensazionale: il prossimo postino viene da Uomini e Donne

Una nuova stagione di C’è Posta per Te è alle porte e proprio oggi è stato annunciato un nuovo postino del programma

Una sorpresa che stupisce tutto il pubblico di Canale 5 con un nuovo postino per la trasmissione di Maria De Filippi che arriva direttamente da Uomini e Donne: chi è lui? In molti lo ricorderanno.

Prossimamente prenderà il via anche C’è Posta Per Te che, notoriamente, comincia le sue registrazioni proprio in questo periodo dell’anno per poi tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 in inverno prima del serale di Amici che ha come padrona di casa sempre Maria De Filippi. La Regina di Mediaset è nota per dare sempre grande spazio ai giovani che vengono accolti nei suoi programmi, basti pensare al successo di Stefano De Martino che non perde mai occasione di ringraziarla per averla lanciata nel mondo dello spettacolo.

Sono tanti i volti passati tra le fila di Maria De Filippi e che sono riusciti ad avere grande successo ed acquisire nuovi ruoli tra TV e grandi premi, basti pensare alla corteggiatrice di Uomini e Donne che ha vinto il titolo di Miss Universo Italia 2022 ed andrà a giocarsi le finali con gli altri Paesi. Anche il prossimo postino di C’è Posta Per Te arriva dal parterre del dating show.

C’è Posta Per Te, Giovanni Vescono nuovo postino dello show

Nel 2016/17 il primo a scendere le scale per la tronista Sonia Lorenzini per un appuntamento al buio su Giovanni Vescono. Tuttavia, il giovane corteggiatore 29enne non durò molto all’interno del dating show perché le cose con la tronista non andarono bene. Alla fine, infatti, Sonia -a sua volta ex corteggiatrice di Claudio d’Angelo– uscì da Uomini e Donne con Emanuele Mauti.

Dopo la breve esperienza al dating show, Giovanni è arrivato a completare il roaster di postini di C’è Posta Per Te insieme a Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. Adesso non resta fare altro che aspettare la consegna delle lettere di Maria De Filippi ai giusti destinatari per vedere come se la cava in sella alla bicicletta.