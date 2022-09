Mara Venier, la settimana comincia in salita: notizia appena arrivata. C’è qualcosa che non ha funzionato al meglio, servono rimedi

Quattordici stagioni al timone dello stesso programma, un record che nemmeno Pippo Baudo è riuscito s stabilire. Significa che Mara Venier continua ad essere amata dal pubblico e che la Rai ha sempre fiducia in lei. Ma la settimana per la storica conduttrice tv veneziana è partita in salita.

La notizia è arrivata adesso ed è ufficiale. La nuova puntata di Domenica In del 18 settembre è stata vista da 1.930.000 spettatori con il 14.9% nella prima parte (fino alle 14.54), 1.854.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte fino alle 16.37 e 1.664.000 con il 16.9% per l’ultima mezz’ora di saluti finali. Il debutto di Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini invece ha registrato 1.501.000 spettatori con il 15.1%.

Ma era anche la giornata della prima puntata di Amici 22 nel pomeridiano di Canale 5. Il talent di Maria De Filippi è stato visto da 2.866.000 spettatori (pari ad uno share del 24.1%). Subito dopo, la prima puntata domenicale di Verissimo con Silvia Toffanin, seguita da 2.401.00 spettatori per il 24.9% di share.

Mara Venier, la settimana comincia in salita: il resto della Rai è andato bene

Andiamo a vedere come è andato il resto della giornata. La prima serata è stata dominata dalla fiction di Rai 1 (in replica) Le indagini di Lolita Lobosco. Ha fatto registrare 2.855.000 telespettatori, per uno share del 19,1%, mentre su Canale 5 il debutto di Scherzi a parte con Enrico Papi ha totalizzato 2.048.000 telespettatori (share 17,1%). Male anche su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti che ha messo insieme 552.000 telespettatori, per uno share 4,4%, e su Rete 4 Zona Bianca vista da 519.000 telespettatori, share 4,1%. Bassi ascolti anche per lo show Ficarra e Picone – Diciamoci la verità su Nove: 262.000 telespettatori e share dell’1,8%.

E ancora, nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus è stato seguito da 3.968.000 spettatori pari al 22.7%e invece su Canale 5 Paperissima Sprint da 2.983.000 spettatori con il 17.1%. Su Rete 4 Controcorrente ha messo insieme 837.000 persone all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 878.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda 1.024.000 spettatori (il 5.9%).

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena è stato visto da 3.415.000 spettatori con il 24.9% e su Canale 5 Caduta Libera da 2.430.000 spettatori (18.1%). Su Ra 2 90° Minuto ha totalizzato 838.000 spettatori (5.8%) e 870.000 spettatori (5.2%) ne I Tempi Supplementari. Infine su Rete 4 Tempesta d’Amore è piaciuto a 703.000 spettatori (4.2%).