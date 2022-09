Mahsa Amini, morta perché non indossava bene il velo: la protesta delle donne iraniane prosegue sui social

Terminata la manifestazione in strada, è cominciata quella sui social, dove le donne iraniane stanno pubblicando video in cui si tagliano i capelli e non indossano il velo per protestare contro l'obbligo.

“Morte al dittatore”. Così urlavano le donne scese in piazza senza il velo in Iran per protestare contro la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne picchiata a morte perché non indossava bene il velo.

Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite durante la manifestazione, dopo che la polizia ha usato i lacrimogeni e disperso la folla. La giovane è morta in ospedale a Teheran. Era finita in coma due ore dopo essere stata arrestata perché non rispettava le regole del velo, obbligatorie nella Repubblica islamica.

Molti artisti e personalità del cinema iraniano hanno scritto tweet e post su Instagram contro la “polizia della moralità”, accompagnati dall’hashtag No alla Gashte Ershad e No alla violenza sulle donne, ripetendo il nome di Mahsa Amini: “Ripetete il suo nome, non dimenticate quello che passano le donne iraniane”, ha scritto l’attrice Taraneh Alidoosti.

Premio Oscar Farhasi: “Siamo complici di questo crimine”

Il regista premio Oscar Asghar Farhasi si rivolge direttamente alla ragazza: “Sono disgustato, stavolta da me stesso. Tu nei su un letto d’ospedale, ma sei pià sveglia di noi, mentre noi siamo tutti in coma. Noi ci fingiamo addormentati, di fronte a questa oppressione senza fine. Noi siamo complici di questo crimine”.

Le donne protestano sui social contro l’obbligo del velo

La protesta in piazza si è scagliata anche contro il regime e la Guida Suprema Ali Khamenei. Come si vede in un video su Twitter, la sua immagine è stata presa a sassate. Terminata la manifestazione in strada, è cominciata quella sui social, dove le donne iraniane stanno pubblicando video in cui si tagliano i capelli e non indossano il velo per protestare contro l’obbligo.