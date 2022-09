Ballando con le Stelle, lutto per una delle concorrenti storiche: che dolore. I fan sono rimasti sconvolti dalla confessione

In passato Corinne Clery ha preso parte anche allo show di Rai1, con un ottimo successo con il pubblico. Nell’ultima puntata di Nudi per la vita ha confessato la perdita di persone care.

E’ stata una delle protagoniste di Ballando con le Stelle nell’edizione del 2009, la quinta dal momento della sua introduzione in Italia (2005). Corinne Clery ha attraversato diverse ere cinematografiche e televisive nel corso della sua lunga carriera. Dalla Francia all’Italia ha attratto l’attenzione del pubblico a più riprese, trovando un grande successo anche nel nostro paese. Proprio in queste ore la ritroveremo sul piccolo schermo, precisamente su Rai2, come ospite della terza puntata di Nudi per la vita, lo show condotto da Mara Maionchi. In attesa di vederla a partire dalle 21.20 di lunedì 19 settembre, possiamo citare alcuni degli argomenti trattati, grazie alle anticipazioni diffuse dal settimanale Tele Sette.

L’attrice ha confessato di aver accettato con entusiasmo la proposta del programma, con diversi motivi che l’hanno spinta verso il si. Uno di questi è senza dubbio l’ottimo rapporto con Mara Maionchi, ideatrice dello show. Poi impossibile non sposare il fine nobile della trasmissione, ovvero sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione in tema di tumori.

“Nella mia vita ho avuto a che fare con il cancro. Ho perso persone care affrontando tanti dolori quindi volevo far parte di questo progetto“, ha spiegato la Clery.

Ballando con le Stelle, l’ex concorrente Corinne Clery ospite a Nudi per la vita: rivelazioni importanti

Quella di questa sera sarà la terza e penultima puntata di Nudi per la vita. Parlando di tumori e temi seri, Mara Maionchi ha anche voluto lasciare spazio per l’interpretazione di coreografie musicali, incentrate per le donne sulle scene del Moulin Rouge.

Corinne Clery si è dedicata con entusiasmo all’iniziativa e ha dichiarato quali sono al momento gli altri progetti lavorativi che la vedono coinvolta al momento. Fra qualche settimana tornerà a teatro con una serie di letture tratte da Le relazioni pericolose di Choderlos de Laclos. Per quanto riguarda il cinema, invece, sarà protagonista di Mamma comando io, di Federico Moccia e Next di Giulietta Revel.

Durante l’intervista l’attrice francese ha parlato anche dei suoi periodi più difficili. Tra questi senza dubbio quelli seguiti alla perdita di persone importanti della sua vita, tra amici e parenti. Un percorso complesso che l’ha condizionata a volte anche nella sfera professionale.