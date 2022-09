Uomini e Donne, terribile disavventura per ex tronista: ha vissuto un inferno

Una terribile disavventura ha colpito un ex protagonista di Uomini e Donne. Infatti la tronista ha vissuto un inferno: perseguitata da uno stalker.

In queste ore sta facendo il giro del web la terribile disavventura di un ex tronista di Uomini e Donne, che per tre anni ha dovuto fare i conti con uno stalker. Scopriamo quindi come si è conclusa questa paurosa vicenda.

In queste ore sta facendo scalpore la storia di Vanessa Porrea, ex tronista di Uomini e Donne. Tempestata di messaggi sui social, pedinata, attesa davanti al negozio o sotto casa, provando anche a contattarla suonando al citofono o piantonando l’ingresso. Questa è l’esperienza dell’ex volto del dating show che negli ultimi tre anni ha dovuto avere a che fare con uno stalker. Per la 40enne teramana, di professione commerciante ma anche personaggio dello spettacolo, gli ultimi tre anni non sono stati semplici, ma adesso c’è stata giustizia.

La denuncia ai carabinieri dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne risale all’inizio del 2019. Solo di recente però, a causa del Covid e del cambiamento dei giudici, a la vicenda è entrata nel vivo del processo al Tribunale di Teramo. Finisce sotto accusa un 46enne di Brescia, Pierpaolo Bossini, che deve rispondere del reato di atti persecutori. Stando all’accusa tra il 2016 e febbraio 2019, il bresciano, essendo venuto a conoscenza dell’interruzione della precedente relazione sentimentale della donna, avrebbe iniziato a perseguitarla con ripetute condotte intrusive.

Uomini e Donne, Vanessa Porrea vittima di stalking: dopo tre anni c’è giustizia

Vanessa Porrea in queste ore ha quindi deciso di fare chiarezza su quanto ha subito negli ultimi anni. Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne sui social ha affermato: “Mi ha sconvolto la vita. Ancora adesso, rivivere al processo quella situazione, mi crea ansia e mi riempie di negatività” – ha poi continuato – “Io che sono una donna positiva e coraggiosa, e voglio solo pensare a una vita piena a gioiosa. Perché ogni donna, anche se è un personaggio pubblico e fa un lavoro che espone la sua immagine, ha comunque diritto a vivere in maniera serena“.

Infatti Vanessa Porrea era arrivata al punto da non poter più uscire di casa per evitare lo stalker seriale. L’inferno è terminato agli inizi di febbraio del 2019, quando il Tribunale di Teramo ha emesso prima un divieto di avvicinamento nei confronti dello stalker. All’ennesima violazione, però, è scattato l’arresto come aggravamento della misura cautelare. Il processo con le altre testimonianze riprenderà nella prossima udienza già fissata per novembre. La donna quindi ha concluso rivelando che essere una bella donna, sexy e provocante, non dovrebbe assolutamente essere un buon motivo per autorizzare un uomo a molestarti.