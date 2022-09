Elisa Isoardi, il suo programma è costretto a fermarsi: cosa succede

Il programma Tv di Elisa Isoardi è costretto a fermarsi. Ecco cosa succede a ‘Vorrei dirti che’ il nuovo format della Rai che è appena andato in onda.

Questa metà di settembre è un periodo molto delicato per Elisa Isoardi. Come la stessa conduttrice ha annunciato sul proprio profilo Instagram, sua nonna Lucrezia è morta, lasciandole un grande dolore. Ha fatto capire di avere il senso di colpa per non averle dedicato più tempo da trascorrere insieme.

Elisa Isoardi, che si è detta certa che tutti i nonni lascino un’impronta indelebile nei loro nipoti, era appena tornata in Tv con Vorrei dirti che. Il programma racconta le storie della gente comune, analizzando a fondo le loro emozioni. I protagonisti individuano una frase o un sentimento mai espresso, ed la conduttrice li aiuta ad aprirsi.

Elisa Isoardi, il suo programma costretto a fermarsi?

La critica televisiva non è stata positiva nei confronti del nuovo programma di Elisa Isoardi. Molti hanno lamentato che, nonostante sia un nuovo programma, sembri in realtà prendere spunto da altre trasmissioni meno recenti. La conduttrice sembra non dare peso alle critiche e si è mostrata felicissima per il suo ritorno in televisione.

Domenica 11 settembre alle ore 15:00 su Rai due è andata in onda la prima puntata di Vorrei dirti che. Mercoledì 14 settembre il programma è stato costretto a fermarsi. A spiegarne le motivazioni è il portale www.davidemaggio.it. La trasmissione di Elisa Isoardi non andrà in onda neanche il prossimo 16 e 18 settembre.

Le motivazioni dietro lo stop al nuovo programma Rai

La Rai si è vista costretta a stravolgere la sua programmazione per la Coppa Davis 2022. L’evento sportivo è iniziato il 13 settembre in quattro sedi europee in contemporanea: Bologna, Valencia, Glasgow e Amburgo. L’Italia è stata estratta nel gruppo A, dove i nostri tennisti si troveranno ad affrontare Croazia, Argentina e Svezia.

La Rai ha acquistato i diritti dell’evento e quindi trasmetterà in diretta tutte le partite che vedono coinvolta l’Italia nella Coppa Davis 2022. Ecco spiegato perchè il programma di Elisa Isoardi è stato costretto a fermarsi. Oltre a lei, anche Pierluigi Diaco dovrà mettere in pausa Bella ma’ nelle giornate del 14, 16 e 18 settembre.

Ecco il triste annuncio della morte della nonna da parte di Elisa Isoardi:

In questo video, invece, la gioia di Elisa Isoardi per il ritorno in Tv è palpabile: