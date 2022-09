Anna Tatangelo, ora è finita davvero: i suoi fan stentano a crederci

Adesso sembra essere ufficiale: per Anna Tatangelo è tutto finito. Quello che sembrava un periodo florido sta per terminare

La cantante ciociara e conduttrice di Scene da Matrimonio ha detto basta: non c’è più niente da fare. I suoi tanti fan stentano a credere a quanto accaduto, ma devono accettare la notizia appena ricevuta.

Possibile che Anna Tatangelo non riesca a trovare stabilità amorosa? Dopo tanti anni in una relazione con Gigi d’Alessio che sembrava essere perfetta -al di là delle critiche ricevute- ogni certezza è crollata per la cantante ciociara che ha scelto di starsene da sola per un po’. Intanto che il cantautore partenopeo è diventato nuovamente papà, la Tatangelo si è affacciata timidamente sulla porta dell’amore con Livio Cori, anche lui cantante partenopeo.

La loro storia è stata resa pubblica sui social ed ha fatto innamorare tantissimi fan, due giovani belli e talentosi che avevano finalmente trovato l’amore. Non troppo tempo fa, tuttavia, le cose non stavano andando per il meglio, salvo poi fare un passo indietro entrambi e provare a ricucire il rapporto che sembrerebbe essere naufragato per sempre.

Anna Tatangelo e Livio Cori: è finita per sempre

Un colpo al cuore per gli inguaribili romantici che speravano davvero le cose potessero andare meglio tra Anna Tatangelo e Livio Cori, ma purtroppo non è così. A lanciare l’indiscrezione è Alfonso Signorini che sul settimanale Chi scrive: “Dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la relazione fra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. Nessun terzo incomodo, ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di riavvicinamento”.

Durante la prima rottura, entrambi avevano confermato i rumor che si sono diffusi a macchia d’olio. Al momento, dopo l’uscita di oggi del settimanale Chi, nessuno dei due si è ancora fatto sentire. C’è da considerare che dal famoso riavvicinamento, i due non si sono più mostrati insieme sui social, forse per tutelare la loro relazione e starsene per conto proprio. Tuttavia, la speranza dei fan è che l’indiscrezione possa rientrare e che insieme facciano chiarezza su quanto accaduto.