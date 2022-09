Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, è crisi? La rivelazione dell’ex tronista spaventa i fan

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne che, però, ha attirato i gossip per una presunta crisi: qual è la verità?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono obiettivamente una delle coppie più belle del dating show di Maria De Filippi. Dopo il matrimonio ed i figli, però, si è vociferata di una crisi: a rispondere è l’ex tronista che mette tutto in ordine.

Negli ultimi mesi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono finiti al centro dei gossip per una presunta crisi. I due non hanno fatto nulla né per smentire né per confermare la notizia che, inevitabilmente, si è diffusa a macchia d’olio in men che non si dica. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di far chiarezza sul gossip che li vede protagonisti tramite le colonne del settimanale Nuovo.

Rosa, infatti, non ha parlato di crisi, ma ha voluto specificare che quello con Pietro è una sorta di percorso: “Odio il termine ‘crisi’. Piuttosto amo le parole ‘evoluzione’, ‘cambiamento’, ‘incontro’, ‘scontro’, ‘vita’”. La coppia, dunque, non sta vivendo alcuna crisi, magari un periodo difficile, ma è così quando ci sono cambiamenti in corso, in positivo o in negativo che sia.

Rosa Perrotta e la psicoterapia: la rivelazione sul cambiamento

Lungo l’intervista al settimanale Nuovo, Rosa Perrotta non ha nascosto la sua psicoterapia, ma anzi ha fermamente ammesso che l’ha aiutata molto e si è rivolta sinceramente ai lettori e suoi fan spiegandogli l’importanza del percorso e della cura della propria salute mentale al pari di quella fisica.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi ammesso: “La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”. Le sue parole hanno creato un po’ di perplessità tra i suoi seguaci, ma come ogni difficoltà, sembra che l’avvocato partenopeo e la sua dolce metà sono pronti a superarla.