Regina Elisabetta sempre peggio, tutta la Royal Family si mobilita: panico a Londra. Le sue condizioni fanno tenere il fiato sospeso

La notizia è arrivata come una mazzata e ora tutto il Regno Unito tiene il fiato sospeso. La Regina Elisabetta II, nel suo rifugio del castello di Balmoral (in Scozia),ha accusato nuovi problemi di salute che fanno tenere a tutti il fiato sospeso.

La nota del Palazzo Reale parla chiaro: “In base ad una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che Ella rimanga sotto sorveglianza medica“. Quindi dovrà rimanere a riposo a Balmoral e i suoi familiari più stretti sono già stati informati.

In realtà i quattro figli della regina, a cominciare da Carlo insieme a Camilla, sono già arrivati al suo capezzale. A stretto giro si sono presentati anche Anna, Andrea ed Edoardo, accompagnato dalla moglie Sophie che è stata molto vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Ma è confermato inoltre l’arrivo del principe William, secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo. E presto arriveranno anche Harry e Meghan Markle che si trovavano già in Inghilterra per alcuni impegni istituzionali.

Regina Elisabetta sempre peggio: tutti gli indizi che fanno temere per la sua salute

L’annuncio ufficiale è arrivato dopo che alcuni indizi nei giorni scorsi avevano già suscitato molti dubbi. Mercoledì Elisabetta II si è ritirata da una riunione virtuale del suo Consiglio privato, perché i medici le consigliavano di riposare.

Solo il giorno prima aveva ricevuto il Premier uscente, Boris Johsnon, e dato l’incarico al nuovo Primo Ministro, Liz Truss, un momento fotografato dai reporter ufficiali della Royal Family. Osservando bene le foto però i più attenti hanno notato un dettaglio inquietante: sulla mano destra della regina compare un enorme livido viola dovuto forse di un ematoma dovuto ad una terapia endovenosa.

Altro particolare che suscita una certa preoccupazione è la scelta della BBC che ha deciso mdi sospendere la programmazione stabilita per dedicare tutto lo spazio alle notizie sulla salute di Elisabetta. Una decisione assolutamente comprensibile ma che fa ancora di più allarmare.