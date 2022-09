Problemi di salute per Sangiovanni, salta il concerto: le sue condizioni

Sangiovanni ha visto moltissimi suoi fan arrabbiarsi, soprattutto per ciò che è accaduto ieri prima del suo concerto a Cremona

Non ha vinto l’edizione di Amici 21 per pochissimo, sconfitto in finale dalla sua storica fidanzata Giulia Stabile. Ma nonostante la sconfitta, Sangiovanni è uno dei cantautori di maggior successo in Italia in questo momento.

Il giovanissimo artista, che ha anche partecipato all’ultima edizione di Sanremo con il brano Farfalle, è apprezzato dal pubblico più giovane. Il suo modo sbarazzino di salire sul palco ed interpretare le canzoni ha fatto breccia in molti.

Sangiovanni però ieri ha fatto infuriare molti suoi fan. Colpa del concerto annullato all’ultimo minuto a Cremona, che faceva parte del suo tour estivo Cadere Volare Live 2022.

In realtà Sangiovanni recupererà questa sera, sempre nel capoluogo lombardo, ma lo scarso preavviso dell’annullamento di ieri ha scatenato sui social reazioni non positive. In molti hanno puntato il dito contro il giovane cantante, il quale però ha spiegato senza remore su Instagram i motivi dello stop.

Problema di salute last-minute: ecco perché Sangiovanni ha annullato il concerto a Cremona

In realtà dietro la disdetta del concerto di Sangiovanni vi sono dei problemi di salute, che lo stesso ex allievo di Amici ha sottovalutato. Infatti pare che il ragazzo 19enne nativo di Vicenza si sia sentito poco bene poco prima di iniziare il live.

Lo ha ammesso Sangiovanni proprio nella giornata odierna, confermando che oggi recupererà la data saltata: “Mi dispiace tanto per ciò che è successo ieri, ma prima di salire sul palco ho sentito delle fitte fortissime allo stomaco. E’ un po’ di tempo che mi succede, ma non sono mai andato a visitarmi. A volte pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato questa parte, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute”.

Sangiovanni ha raccontato di aver effettuato dei controlli ieri nel backstage dopo aver sentito i dolori, ma i parametri erano tutti normali: “I dottori che mi hanno visitato hanno detto che non sembrava avessi nulla di strano, ma oltre alle fitte avevo una fortissima nausea e nessuno aveva qualche medicinale per frenarla. Sarei anche salito sul palco a cantare, ma la nausea era forte, non riuscivo a muovermi. Mi dispiace tantissimo, mi sento in colpa per chi si era organizzato con spostamenti vari”.

In bocca al lupo intanto a Sangiovanni e almeno, per chi potesse e riuscisse, il giovane cantautore potrà recuperare stasera ciò che non si è svolto ieri.