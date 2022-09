Raffaella Carrà, arriva la clamorosa confessione di Penelope Cruz: tutti sconvolti

In queste ore è arrivata una clamorosa confessione di Penelope Cruz su Raffaella Carrà: tutti sconvolti dalle parole dell’attrice.

A due anni dalla morte di Raffaella Carrà si continua a parlare di ciò che ha lasciato l’artista. Non finiscono mai gli omaggi per lei e l’ultimo arriva proprio da Penelope Cruz: le parole dell’attrice spagnola.

In molti sapranno chi è l’attrice Penelope Cruz, spagnola ed interprete di tantissimi film per il grande schermo. L’attrice de “L’Immensità”, lungometraggio a firma di Emanuele Crialese presentato all’edizione numero 79 della Mostra del Cinema di Venezia ha quindi approfittato della kermesse per ribadire lo splendido legame che ha con l’Italia. Infatti all’agenzia Ansa ha rilasciato delle dichiarazioni in uno splendido italiano.

Così l’attrice iberica ha affermato: “L’Italia è la mia seconda casa, amo questo Paese dove sono sempre stata bene accolta. Il mio è un legame anche cinematografico e quando arriva un progetto, bello come quello del film di Crialese, sono felice“. All’interno del film la Cruz recita nei panni di una moglie infelice, in trappola, senza un piano B, con un matrimonio finito alle spalle. Inoltre la madre diventa anche complice dei suoi figli. Andiamo quindi a vedere le parole di Penelope ai microfoni.

Raffalla Carrà, l’omaggio di Penelope Cruz: “E’ molto importante per me”

Durante la 79esima Mostra del Cinema di Venezia, Penelope Cruz ha voluto presentare il suo nuovissimo film affermando: “tante madri nella complessità di questo ruolo. Ho un lato materno fortissimo, sin da quando ero piccola” – ha poi continuato ripercorrendo la sua carriera – “Ho fatto sette film con Pedro Almodovar e in cinque sono madre, la maternità mi appartiene, è un mondo infinito sempre da scoprire, così come la famiglia“.

Inoltre ai più attenti non è sfuggito uno degli aspetti che lega la protagonista della pellicola con i suoi figli in questa ambientazione anni Settanta ossia l’iconica Raffaella Carrà. Infatti già è diventata cult la scena in cui mamma e pargoli si scatenano sulle note del singolo “Rumore”. Così Penelope Cruz ha voluto concludere la sua intervista proprio omaggiando l’artista italiana. L’attrice ha quindi affermato: “Io sono pazza di Raffaella da sempre, cantavo le sue canzoni a squarciagola per tutta la mia famiglia, è stata una donna molto importante per me“. Infatti in molti sapranno che la Carrà è diventata un’icona anche in Spagna grazie alle sue battaglie per i diritti civili.