Estate in diretta, è accaduto dietro le quinte: Roberta Capua in lacrime – FOTO

Dietro le quinte de L’Estate in Diretta è stata scattata una foto che riprende un momento molto particolare: Roberta Capua, infatti, si è commossa fino alle lacrime. Ecco cosa è successo secondo il racconto della conduttrice.

A partire dal prossimo lunedì 5 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:45, tornerà in diretta su Rai 1 La vita in Diretta. Il conduttore Alberto Matano ha avuto occasione di presentare la nuova stagione televisiva nel corso dell’ultima puntata de L’Estate in Diretta, in cui c’è stato anche il passaggio di testimone fra conduttori.

Matano celebra così su Instagram il ritorno al lavoro dopo le vacanze: “Saluto il mio mare e l’estate, piena, intensa, libera. Abbraccio il mese della ripresa con gratitudine e un pieno di buone energie. E voi? Siete carichi?”. Se da un lato il conduttore de La vita in Diretta non vede l’ora di tornare, c’è molta nostalgia da parte di Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Roberta Capua in lacrime: l’addio al collega fa male

Il ritorno in Tv di Roberta Capua con L’Estate in Diretta nel 2021 lasciò molte persone sorprese. L’ex concorrente di Miss Italia era letteralmente scomparsa dal mondo dello spettacolo, e non era stata lei a decidere di eclissarsi. Gli spettatori l’hanno subito premiata con gli ascolti, tanto che è stata chiamata anche nella stagione estiva 2022.

L’Estate in Diretta ha sempre registrato uno share televisivo di circa il 18%, raggiungendo oltre unmilionetrecentomila spettatori su Rai 1. Un motivo in più per seguire il programma è sicuramente il carisma di Roberta Capua, che è tornata più volte a fare i complimenti a Gianluca Semprini, il suo compagno di avventura nella trasmissione.

Il gesto nel corso dell’ultima puntata de L’Estate in Diretta

Anche nell’ultima puntata, Roberta Capua ha preso un momento per fare un ringraziamento speciale al co-conduttore. Ha chiesto un attimo di attenzione, poi ha fatto la forma del cuore con le mani, e gli ha spedito un bacio stampandolo sulle mani e soffiandolo nella sua direzione. Semprini ha ricambiato il bacio, accolto con un largo sorriso.

A dimostrazione della vera amicizia nata fra i due conduttori, Roberta Capua ha voluto anche condividere uno scatto realizzato dopo la diretta televisiva. I due co-conduttori de L’Estate in Diretta si abbracciano, e l’ex Miss Italia si è emozionata fino alle lacrime. La didascalia definisce il rapporto per la Capua: “Amico e compagno d’avventura“.

Ecco la foto dell’abbraccio dietro le quinte a L’Estate in Diretta:

Questo, invece, è il saluto di Roberta Capua agli spettatori di Rai 1: “Si è conclusa anche questa edizione de L’Estate in Diretta… Grazie dell’affetto che ci avete dimostrato!“.

Qui sotto ci sono gli ultimi cambi di abito di Roberta Capua a L’Estate in Diretta. La conduttrice ha fatto sapere che i giorni della conduzione della trasmissione sono stati davvero degli “Happy Days” (in italiano “giorni felici”).