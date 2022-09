Antonella Clerici ha scelto di non farlo: decisione davvero inaspettata

Antonella Clerici è tornata a parlare ai microfoni ed in una recente intervisa ha rivelato una decisione inaspettata: le sue parole.

Torna a far parlare di sé Antonella Clerici, che ha rivelato di non voler fare questa determinata cosa. Infatti le sue parole sono a dir poco inaspettate, scopriamo quindi cosa sta succedendo alla conduttrice Rai.

Antonella Clerici ha rilasciato recentemente un’intervista al settimanale Gente. Proprio qui la showgirl italiana ha avuto modo di smentire una volta e per tutte le voci le vorrebbero presto sposa. Infatti la conduttrice ha fatto chiarezza su questo rumor che circola da circa i primi d’agosto. A lanciare la clamorosa notizia del matrimonio imminente con Vittorio Garrone ci aveva pensato il settimanale esperto di cronaca rosa Di Più Tv. Alla fine però la voce si è rivelata infondata.

Stando alle indiscrezioni, pareva che il grande evento fosse già in programma, indicativamente, tra la primavera e l’inizio della prossima estate. Niente di tutto questo, tuttavia, corrisponde a realtà. Quindi sul settimanale Gente, la Clerici ha voluto fare chiarezza, smentendo tutto ciò che era stato detto sul suo conto. Infatti proprio il matrimonio è un opzione che né lei né Vittorio Garrone hanno contemplato. Scopriamo quindi cos’ha detto il volto Rai ai microfoni del settimanale.

Antonella Clerici smentisce le voci sul matrimonio: “Non è nei miei progetti”

Antonella Clerici ha quindi voluto prendere posizione sulle voci dell’imminente matrimonio. Infatti la presentatrice ha rivelato di non amare i festeggiamenti e di non avere tutto ciò in programma. Ancora il volto storico della televisione italiana ha dichiarato: “Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già“. In effetti i due matrimoni precedenti della Clerici non sono andati a buon fine.

Infatti nel 1989 Antonella Sposò il giocatore di basket Pino Motta e dopo essersi separata ci ha riprovato nel 2000 con il produttore musicale Sergio Cossa. I due, dopo una lunga serie di tira e molla, si erano però lasciati appena tre anni dopo. Oggi la conduttrice si gode il suo amore con Vittorio Garrone che è subentrato all’animatore Eddy Mertens (da cui la conduttrice ha avuto la figlia primogenita, Maelle). Per chi non lo sapesse Garrone è un imprenditore che opera nel settore dell’energia e della purificazione delle acque industriali. Vedremo se la scelta di non sposarsi stavolta porterà fortuna alla presentatrice.