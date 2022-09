Netflix fa piazza pulita: eliminate queste famosissime serie TV

Come ogni fine mese Netflix ha deciso di ripulire il suo catalogo, andando a cancellare tutte quelle serie a cui è scaduta la concessione: la lista completa.

Non si ferma il lavoro di Netflix sul rinnovo del catalogo a disposizione degli utenti. Infatti la piattaforma di streaming video ha dovuto comunicare l’addio alle seguenti serie televisive: scopriamo quali sono.

Come ogni mese è arrivato anche in questo settembre il giorno in cui Netflix comunica ai propri abbonati quali serie abbandoneranno la piattaforma. Infatti anche nel corso del nono capitolo di questo 2022 vedremo quali concessioni sono scadute per il colosso dell’intrattenimento di Reed Hastings. Sono tantissime infatti le novità in arrivo sulla piattaforma di streaming video, che allo stesso tempo deve far spazio a nuovi contenuti e per fare ciò c’è bisogno dell’eliminazione di vecchi contenuti.

Oggi quindi andremo a vedere quali saranno quelli esclusi dalla piattaforma nel mese di Settembre, il nono del 2022. Netflix farà piangere gli utenti con delle importantissime eliminazioni. Come sempre a perdere i maggiori pezzi sarà la categoria riservata ai film. Per dare meglio l’idea di quando dire addio ad alcuni contenuti stileremo una sorta di calendario con le date d’addio dei rispettivi contenuti, andando a specificare se si tratta di serie tv, film o documentario. Andiamo quindi a vedere tutte le sorprese in arrivo per il mese di settembre.

Netflix, tanti addii nel mese di settembre: il calendario completo

Come vi abbiamo anticipato settembre sarà un mese di grandi addii per Netflix ed i suoi abbonati. Scopriamo quindi la lista completa delle serie, documentari e film che diranno addio al colosso dell’intrattenimento e quando tutto questo accadrà.

1 SETTEMBRE – Operazione U.N.C.L.E – Film;

World Invasion – Film; 7 SETTEMBRE – Apaches – Serie Tv, Benvenuti a Marwen – Film, Maria regina di Scozia – Film, The Gunman – Film;

Amori che non sanno stare al mondo – Film, Qualcosa di nuovo – Film; 14 SETTEMBRE – Abbronzatissimi – Film, The Frankestein Chronicles – Serie Tv, Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo – Film, Amiche di sangue – Film, Coach Carter – Film, Dove vai in vacanza – Film, Ferie d’agosto – Film. Godzilla – Film, Immaturi – Film, Immaturi Il Viaggio – Film, Man on fire – Il fuoco della vendetta – Film, Revenant – Redivivo – Film. Selvaggi – Film, Stardust – Film, Rimini Rimini – Film, Rimini Rimini – Un anno dopo – Film, The Perfect Match – Film, Tolo Tolo – Film. Traffic – Film, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’Agosto – Film, Un’estate al mare – Film;

The Royal House of Windsor – Serie Tv, Un funerale di famiglia per Madea – Film; 30 SETTEMBRE – Drifters – Serie Tv, Equestria Girls: Tales of Canterlot High – Serie Tv.

Questi quindi sono tutti i cambiamenti che avverranno nel mese di settembre. Invitiamo tutti gli abbonati a rimanere sintonizzati per possibili novità sull’applicazione di streaming video. Infatti nei prossimi mesi dovrebbe essere aggiunto anche l’abbonamento con le pubblicità, vera rivoluzione dell’applicazione.