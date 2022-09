“È finita!”, svanisce il sogno Schumacher: mazzata tremenda per tutti i tifosi

Tremenda mazzata per tutti i tifosi della Ferrari, che a breve diranno ufficialmente addio al sogno Schumacher: sta succedendo in queste ore.

Spunta una tremenda notizia per tutti i supporters della Ferrari, che a breve dovranno dire addio ad un sogno che cullavano questo sogno. A breve ci sarà anche l’ufficialità: cosa sta succedendo a Maranello.

Una vera e propria mazzata potrebbe colpire i tifosi della Ferrari in queste ore. Infatti Mick Schumacher a breve potrebbe dire addio al programma giovani del Cavallino Rampante e di conseguenza addio anche ad un possibile posto nel roster della Rossa. Ovviamente il tutto è dovuto proprio dal contratto di Carlos Sainz Jr., che sarà al volante della macchina di Maranello anche per il prossimo ore. Il giovane ed ambizioso tedesco è quindi pronto a guidare una macchina più competitiva rispetto alla Haas.

In questi giorni si è parlato tantissimo di un suo approdo alla Alpine. Infatti il figlio di Michael potrebbe essere al volante proprio della scuderia francese a partire dal prossimo anno. Con Fernando Alonso passato all’Aston Martin, il team transalpino è ancora alla ricerca di un sostituto, avendo sotto contratto solamente Esteban Ocon per il prossimo anno. Svanito quasi ufficialmente il giovane Oscar Piastri, con una vicenda che avrà strascichi giudiziari, così i vertici Alpine avrebbero pensato proprio a Mick come secondo pilota. Andiamo quindi a vedere le ultime notizie a riguardo.

Mick Schumacher, addio alla Ferrari: posto all’Alpine per lui?

In questi giorni quindi è spuntata una clamorosa indiscrezione sul futuro di Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo. Infatti per lui sta arrivare un clamoroso ed inaspettato addio alla Ferrari. Una scelta necessaria per il campione di Formula 2, visto che da due anni si trova bloccato alla Haas, team satellite del Cavallino Rampante. Nel futuro del figlio di Michael sembrerebbe esserci l’Alpine. Il team francese infatti è alla caccia di un pilota da affiancare ad Esteban Ocon per la stagione 2023.

La scelta di Mick ricadrebbe dopo la debacle avuta con Oscar Piastri. Infatti dopo l’annuncio, il pilota australiano ha comunicato che non correrà per la squadra francese. Il giovane talento infatti sembrerebbe essere diretto verso la McLaren, pronta a liberare Daniel Ricciardo assicurandogli una buonuscita. La voce di un futuro di Mick all’Alpine è stata confermata proprio dal diretto interessato, che ha iniziato a seguire su Instagram Laurent Rossi, CEO del team francese. Il figlio di Michael quindi sembrerebbe pronto a cambiare team.