GF Vip 7, Orietta Berti subito all’attacco: punta il dito contro Alex Belli

Orietta Berti non ha ancora debuttato come opinionista del GF Vip 7, ma ha subito qualcosa da ridire all’ex concorrente del reality show

Mancano ancora diversi giorni all’inizio del Grande Fratello Vip 7, l’ultima edizione del reality show di Canale 5. Ma Orietta Berti, uno dei volti nuovi della trasmissione, fa subito parlare di sé.

La cantautrice emiliana prenderà il posto di Adriana Volpe nello studio di Mediaset, con il ruolo di opinionista fissa nella prima serata di Canale 5. Orietta è ben voluta da tutti nel mondo dello spettacolo, per il suo carattere aperto, generoso e simpatico.

Ma la donna non ha perso tempo e subito lanciato delle frecciatine ben precise. In particolare all’indirizzo di un paio di vecchi concorrenti del GF Vip, che a suo dire hanno esagerato nel farsi notare e far parlare di sé.

Orietta Berti ce l’ha con la coppia Belli-Duran: ecco il motivo

In un’intervista al magazine Mio, per parlare proprio della futura avventura televisiva, Orietta Berti non si è nascosta. Ha puntato il dito verso la coppia Alex Belli e Delia Duran, ex concorrenti del GF Vip 6 molto chiacchierati.

La Berti ha fatto sapere di non essere così d’accordo con i loro atteggiamenti pubblici, lo sdoganamento dell’amore libero che, a suo parere, non è una loro esclusiva: “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”

Dunque per Orietta Berti la colpa dell’attore e modello italiano e della sua compagna sudamericana è quella di aver vissuto solo di gossip, spingendo ed enfatizzando sul mènage a trois che ha visto protagonista anche Soleil Sorge.

Alex Belli però non prova assolutamente acredine nei confronti della cantante. L’ex vippone infatti ha pubblicamente espresso il proprio apprezzamento a Alfonso Signorini per la scelta di Orietta come nuova opinionista: “Credo sia una scelta azzeccatissima, Orietta Berti ha esperienza e carisma, rappresenterà perfettamente la voce del popolo”.