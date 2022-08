Temptation Island, neonato in arrivo per l’amata coppia: l’indiscrezione da urlo

Un nuovo fiocco, azzurro o rosa che sia, sta per appendersi alla bacheca di Temptation Island con grande gioia da parte dei fan

Un’indiscrezione da urlo per i fan della coppia del vecchio reality show di Canale 5 -che da quest’anno è stato cancellato dai palinsesti- che ha fatto gioire l’intero web. Una delle coppie più discusse aspetta un bambino o una bambina.

Ancora una volta, Deianira Marzano si afferma spacciatrice di ottime notizie che fanno gioire i suoi follower, ma ancor più quelli dei volti protagonisti dell’indiscrezione. Com’è noto, la gossippara del web raccoglie e pubblica alcune segnalazioni che le vengono fatte in privato, alcune in anonimo, altre no, sempre consigliando di prendere con le pinze le notizie pubblicate. Spesso e volentieri, gli avvistamenti dei suoi follower sono un grande bingo, sarà anche il caso di questa gravidanza?

In particolare, un utente di Instagram ha scritto in privato a Deianira Marzano per dirle di aver incontrato due ex protagonisti del reality show di Canale 5 -che da quest’anno è stato cancellato dai palinsesti- ed è sicura del fatto che i due presto diventeranno genitori.

Temptation Island, Speranza e Alberto presto genitori: l’indiscrezione

Speranza Capasso e Alberto Maritato sono stati protagonisti della nona e penultima edizione di Temptation Island. I due, all’epoca della trasmissione, dopo essersi incontrati al falò di confronto decisero di uscire separati, esattamente come Gennaro Mauro e Anna Ascione che presero parte alla stessa edizione del reality show. Successivamente tra i due c’è stato un riavvicinamento, si sono riuniti ed hanno deciso di tornare insieme e sembrerebbe che le cose vadano a gonfie vele e che la coppia sta decidendo di allargare la famiglia.

È a Deianira Marzano che arriva l’indiscrezione di Speranza Capasso incinta: un utente dice di averli visti e di essere sicuro della sua gravidanza. Sarebbe un gran bel passo in avanti per la coppia che ha vissuto momenti di grossa crisi nel corso della loro storia, come ogni relazione che si rispetti, che però si chiude -e riapre- con un lieto fine: la nascita di un neonato.