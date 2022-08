Anticipazioni Un altro domani, gravidanza inaspettata: Carmen e Kiros scappano

Le prossime puntate di Un altro domani sconvolgeranno il pubblico di Canale 5: tutte le anticipazioni della soap opera spagnola

La decisione da parte di Mediaset di mandare in onda la nuova soap opera spagnola per far riposare Una Vita è risultata vincente: sono tantissimi i telespettatori affezionati. Adesso, però, quest’ultimi dovranno fare i conti con una sconvolgente realtà.

I telespettatori di Un altro domani sono divisi tra l’amore che Carmen prova per Kyros e la voglia del padre della giovane di accasarla con Victor. Come al solito, l’amore vince sempre, ma non nella soap opera spagnola dove Carmen finirà nei guai: suo padre vuole a tutti i costi che lei sposi Victor per i suoi stessi interessi. La giovane non ha alcuna intenzione di andare contro cuore ed organizza una fuga con Kyros.

Per non destare alcun sospetto, Carmen si mostrerà volenterosa nell’organizzare il matrimonio e passerà molto tempo a sistemare i preparativi. Durante la festa di fidanzamento, tuttavia, i due scappano insieme. Riusciranno effettivamente ad andare via dalla famiglia di Carmen e vivere il loro sogno folle?

Anticipazioni Un altro domani, Julia è incinta: la reazione di Sergio

A tenere ancor più col fiato sospeso i telespettatori di Un altro domani, non è solo il quesito sulla fuga d’amore di Carmen e Kyros, ma la gravidanza inaspettata di Julia. Dopo una notte di passione con Sergio, infatti, la ragazza scoprirà di essere incinta contro ogni aspettativa e nello sconforto si renderà conto che è stato solo un grande errore e proverà a porre rimedio alla situazione. L’unica a sapere del suo stato sarà la sua amica Elena, ma i suoi continui malesseri faranno insospettire i compaesani che cominceranno a chiedersi il motivo ed ipotizzare un’effettiva gravidanza.

Il gioco si complica quando, di punto in bianco, la mamma di Julia, Diana, decide di trasferirsi da lei. Come fa a nasconderle il suo stato? Impossibile, tant’è vero che la mamma troverà il test di gravidanza e la costringerà a raccontare tutto a Sergio che avrà una reazione che nessuno poteva aspettarsi.