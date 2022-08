Roberta Capua devastata dal terribile lutto: l’annuncio è arrivato poco fa

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Estate in Diretta’ abbiamo visto una Roberta Capua devastata dal terribile lutto: le su sue parole in diretta.

L’ultima puntata di ‘Estate in Diretta’ ha riservato un momento toccante con Roberta Capua devastata letteralmente dall’ultimo terribile lutto. Scopriamo le parole di addio della conduttrice e chi ci ha lasciato.

Nel corso della giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di ‘Estate in Diretta‘, il programma pomeridiano di Rai1 si è aperta con una notizia straziante che ancora una volta vede una donna perdere la vita per mano dell’uomo che aveva amato. Infatti Roberta Capua in diretta ha affermato: “Purtroppo oggi apriamo la nostra puntata con una brutta notizia che arriva da Bologna”, una notizia che ha devastato la conduttrice.

Infatti la Capua, con voce rotta, ha poi continuato: “Ancora una volta una donna ha pagato con la vita la decisione di chiudere con il suo compagno“. Quindi Gianluca Semprini ha spiegato al pubblico cos’è successo ad Alessandra Matteuzzi. Infatti pare proprio che la donna venisse continuamente perseguitata dall’ex tanto da indurla a denunciarlo. Così dopo la denuncia, l’uomo l’ha aspettata sotto casa e l’avrebbe massacrata con un martello e una panchina lasciandola in fin di vita. Una notizia che ha lasciato senza parole lo studio ed il pubblico a casa.

Estate in Diretta, Roberta Capua sconvolta per l’ennesimo femminicidio: le sue parole

Quindi il talk show Rai ha lasciato ampio spazio all’omicidio di Alessandra Matteuzzi, anche grazie all’inviata presente sul luogo del delitto e ad alcune testimonianze. Tra queste troviamo anche la sorella della vittima, che al telefono ha affermato: “Lei era al telefono con la sorella perché non si sentiva sicura. Era terrorizzata dal poter incontrare Giovanni“. Inoltre anche i vicini di casa della donna hanno spiegato che l’uomo veniva continuamente sotto casa per fare pressioni sulla vittima.

Ovviamente Roberta Capua è rimasta scossa dalla notizia. Mentre invece il collega, Gianluca Semprini ha posto l’attenzione sull’aggravante della premeditazione che potrebbe essere contestata all’omicida. Infatti pare proprio che l’uomo avesse aspettato la vittima già armato di martello. Intanto anche l’inviata del programma, oltre ai conduttori, è apparsa davvero scossa. Durante il servizio, l’inviata ha quindi mostrato la panchina con cui l’uomo ha sfogato tutta la sua rabbia sulla donna, compiendo l’ennesimo e tragico femminicidio in Italia.